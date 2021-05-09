https://ria.ru/20210509/udar-1731530314.html

Армия Израиля ударила по сектору Газа в ответ на пуск ракеты

Армия Израиля ударила по сектору Газа в ответ на пуск ракеты

Армия Израиля в ответ на запуск ракеты из сектора Газа нанесла удар по военному посту ХАМАС, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T03:19

2021-05-09T03:19

2021-05-09T04:01

сектор газа

тель-авив

хамас

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в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая — РИА Новости. Армия Израиля в ответ на запуск ракеты из сектора Газа нанесла удар по военному посту ХАМАС, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ."Ранее вечером из сектора Газа была выпущена ракета по территории Израиля. В ответ на это не так давно воздушное судно армии обороны Израиля нанесло удар по военному посту ХАМАС на юге сектора Газа", — говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля.Система оповещения о возможном обстреле сработала только на "открытой местности".

https://ria.ru/20210425/iran-1729834499.html

сектор газа

тель-авив

израиль

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2021

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сектор газа, тель-авив, хамас, израиль, в мире