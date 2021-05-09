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Армия Израиля ударила по сектору Газа в ответ на пуск ракеты
Армия Израиля ударила по сектору Газа в ответ на пуск ракеты
Армия Израиля в ответ на запуск ракеты из сектора Газа нанесла удар по военному посту ХАМАС, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T03:19
2021-05-09T04:01
сектор газа
тель-авив
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая — РИА Новости. Армия Израиля в ответ на запуск ракеты из сектора Газа нанесла удар по военному посту ХАМАС, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ."Ранее вечером из сектора Газа была выпущена ракета по территории Израиля. В ответ на это не так давно воздушное судно армии обороны Израиля нанесло удар по военному посту ХАМАС на юге сектора Газа", — говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля.Система оповещения о возможном обстреле сработала только на "открытой местности".
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сектор газа
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сектор газа, тель-авив, хамас, израиль, в мире

Армия Израиля ударила по сектору Газа в ответ на пуск ракеты

03:19 09.05.2021 (обновлено: 04:01 09.05.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильская армия
Израильская армия - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая — РИА Новости. Армия Израиля в ответ на запуск ракеты из сектора Газа нанесла удар по военному посту ХАМАС, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
"Ранее вечером из сектора Газа была выпущена ракета по территории Израиля. В ответ на это не так давно воздушное судно армии обороны Израиля нанесло удар по военному посту ХАМАС на юге сектора Газа", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля.
Система оповещения о возможном обстреле сработала только на "открытой местности".
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