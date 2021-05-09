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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/tuchi-1731540953.html
В Подмосковье начали разгонять тучи перед парадом Победы в Москве
В Подмосковье начали разгонять тучи перед парадом Победы в Москве
Тучи начали разгонять в Подмосковье перед Парадом Победы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:16
2021-05-09T09:37
день победы-2021
россия
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тучи начали разгонять в Подмосковье перед Парадом Победы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Тучи начали разгонять в Подмосковье перед Парадом Победы в Москве", - сообщил Тишковец.Он уточнил, что "бомбят" юго-запад, оттуда идет вынос воздушных масс.Ранее Тишковец сообщил, что 9 мая на период с 10.00 до 11.00 сохранится 10-бальная, то есть сплошная облачность с нижней кромкой 300-500 метров, местами при дожде 200-300 метров. Видимость 4-6 километров. Это сложные для авиации метеорологические условия, поэтому воздушная часть Парада находится под угрозой срыва именно из-за сложных метеоусловий. Но есть надежда на метеорологическое оружие, то есть на самолеты-лаборатории и проводимую ими модификацию атмосферы, целью которой будет создание "чистого" неба или хотя бы "окон" погоды.Парад Победы. Онлайн репортаж &gt;&gt;
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россия, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье начали разгонять тучи перед парадом Победы в Москве

09:16 09.05.2021 (обновлено: 09:37 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция воздушной части парада Победы в Москве
Генеральная репетиция воздушной части парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тучи начали разгонять в Подмосковье перед Парадом Победы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Тучи начали разгонять в Подмосковье перед Парадом Победы в Москве", - сообщил Тишковец.
Он уточнил, что "бомбят" юго-запад, оттуда идет вынос воздушных масс.
Ранее Тишковец сообщил, что 9 мая на период с 10.00 до 11.00 сохранится 10-бальная, то есть сплошная облачность с нижней кромкой 300-500 метров, местами при дожде 200-300 метров. Видимость 4-6 километров. Это сложные для авиации метеорологические условия, поэтому воздушная часть Парада находится под угрозой срыва именно из-за сложных метеоусловий. Но есть надежда на метеорологическое оружие, то есть на самолеты-лаборатории и проводимую ими модификацию атмосферы, целью которой будет создание "чистого" неба или хотя бы "окон" погоды.
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