https://ria.ru/20210509/tuchi-1731540953.html

В Подмосковье начали разгонять тучи перед парадом Победы в Москве

В Подмосковье начали разгонять тучи перед парадом Победы в Москве

Тучи начали разгонять в Подмосковье перед Парадом Победы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:16

2021-05-09T09:16

2021-05-09T09:37

день победы-2021

россия

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тучи начали разгонять в Подмосковье перед Парадом Победы в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Тучи начали разгонять в Подмосковье перед Парадом Победы в Москве", - сообщил Тишковец.Он уточнил, что "бомбят" юго-запад, оттуда идет вынос воздушных масс.Ранее Тишковец сообщил, что 9 мая на период с 10.00 до 11.00 сохранится 10-бальная, то есть сплошная облачность с нижней кромкой 300-500 метров, местами при дожде 200-300 метров. Видимость 4-6 километров. Это сложные для авиации метеорологические условия, поэтому воздушная часть Парада находится под угрозой срыва именно из-за сложных метеоусловий. Но есть надежда на метеорологическое оружие, то есть на самолеты-лаборатории и проводимую ими модификацию атмосферы, целью которой будет создание "чистого" неба или хотя бы "окон" погоды.Парад Победы. Онлайн репортаж >>

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

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россия, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество