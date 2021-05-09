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Прибытие техники на Красную площадь в Москве. Прямая трансляция
Прибытие техники на Красную площадь в Москве. Прямая трансляция
Военная техника прибывает на Красную площадь для участия в параде Победы. РИА Новости, 09.05.2021
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день победы
парад победы
москва
общество
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Военная техника прибывает на Красную площадь для участия в параде Победы.В состав механизированной колонны включено более 190 образцов, в том числе танки, пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун", боевые машины, оперативно-тактический ракетный комплекс, реактивная система залпового огня, различные зенитные ракетные комплексы, боевые машины, тяжелые огнеметные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортеры, колесный бронетранспортер, бронеавтомобили, а также автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.Парад Победы в Москве начнется в 10 утра.
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4.7
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LIVE: Прибытие техники на Красную площадь для участия в параде Победы
LIVE: Прибытие техники на Красную площадь для участия в параде Победы
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видео, день победы, парад победы, москва, общество
Прибытие техники на Красную площадь в Москве. Прямая трансляция
Военная техника прибывает на Красную площадь для участия в параде Победы.
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Прибытие техники на Красную площадь в Москве. Прямая трансляция

06:00 09.05.2021 (обновлено: 08:20 09.05.2021)
 
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Военная техника прибывает на Красную площадь для участия в параде Победы.
В состав механизированной колонны включено более 190 образцов, в том числе танки, пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун", боевые машины, оперативно-тактический ракетный комплекс, реактивная система залпового огня, различные зенитные ракетные комплексы, боевые машины, тяжелые огнеметные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортеры, колесный бронетранспортер, бронеавтомобили, а также автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.
Парад Победы в Москве начнется в 10 утра.
 
День ПобедыПарад ПобедыМоскваОбщество
 
 
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