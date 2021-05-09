https://ria.ru/20210509/tekhnika-1731520500.html
Прибытие техники на Красную площадь в Москве. Прямая трансляция
Прибытие техники на Красную площадь в Москве. Прямая трансляция
Военная техника прибывает на Красную площадь для участия в параде Победы. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T06:00
2021-05-09T06:00
2021-05-09T08:20
день победы
парад победы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731495588_0:27:640:387_1920x0_80_0_0_14c6e93389e4c021ae2fa0c42594abd7.jpg
Военная техника прибывает на Красную площадь для участия в параде Победы.В состав механизированной колонны включено более 190 образцов, в том числе танки, пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун", боевые машины, оперативно-тактический ракетный комплекс, реактивная система залпового огня, различные зенитные ракетные комплексы, боевые машины, тяжелые огнеметные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортеры, колесный бронетранспортер, бронеавтомобили, а также автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.Парад Победы в Москве начнется в 10 утра.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731495588_45:0:597:414_1920x0_80_0_0_7802669f1179e345036a5330b7942a23.jpg
LIVE: Прибытие техники на Красную площадь для участия в параде Победы
LIVE: Прибытие техники на Красную площадь для участия в параде Победы
2021-05-09T06:00
true
PT150M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, день победы, парад победы, москва, общество
Военная техника прибывает на Красную площадь для участия в параде Победы.
В состав механизированной колонны включено более 190 образцов, в том числе танки, пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун", боевые машины, оперативно-тактический ракетный комплекс, реактивная система залпового огня, различные зенитные ракетные комплексы, боевые машины, тяжелые огнеметные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортеры, колесный бронетранспортер, бронеавтомобили, а также автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.
Парад Победы в Москве начнется в 10 утра.