https://ria.ru/20210509/tekhnika-1731520500.html

Прибытие техники на Красную площадь в Москве. Прямая трансляция

Прибытие техники на Красную площадь в Москве. Прямая трансляция

Военная техника прибывает на Красную площадь для участия в параде Победы. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T06:00

2021-05-09T06:00

2021-05-09T08:20

день победы

парад победы

москва

общество

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Военная техника прибывает на Красную площадь для участия в параде Победы.В состав механизированной колонны включено более 190 образцов, в том числе танки, пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун", боевые машины, оперативно-тактический ракетный комплекс, реактивная система залпового огня, различные зенитные ракетные комплексы, боевые машины, тяжелые огнеметные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортеры, колесный бронетранспортер, бронеавтомобили, а также автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.Парад Победы в Москве начнется в 10 утра.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Прибытие техники на Красную площадь для участия в параде Победы LIVE: Прибытие техники на Красную площадь для участия в параде Победы 2021-05-09T06:00 true PT150M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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