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В Нигерии около 30 человек погибли при крушении судна
В Нигерии около 30 человек погибли при крушении судна
По меньшей мере 28 человек утонули в результате крушения судна в нигерийском штате Нигер, передает местное агентство NAN со ссылкой на власти. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T22:31
2021-05-09T22:31
нигерия
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. По меньшей мере 28 человек утонули в результате крушения судна в нигерийском штате Нигер, передает местное агентство NAN со ссылкой на власти.Глава агентства по чрезвычайным ситуациям штата Альхаджи Ахмед Инга сообщил, что инцидент произошёл в районе Широро, расположенном в восточной части штата, вечером в субботу.По его словам, лодка ударилось о корягу и сломалась. На борту потерпевшего крушение судна находилось 100 человек, спасти удалось 65 пассажиров, семеро числятся пропавшими без вести.Поисково-спасательные операции продолжаются.
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нигерия, в мире

В Нигерии около 30 человек погибли при крушении судна

22:31 09.05.2021
 
© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Depositphotos / Free2014
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. По меньшей мере 28 человек утонули в результате крушения судна в нигерийском штате Нигер, передает местное агентство NAN со ссылкой на власти.
Глава агентства по чрезвычайным ситуациям штата Альхаджи Ахмед Инга сообщил, что инцидент произошёл в районе Широро, расположенном в восточной части штата, вечером в субботу.
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По его словам, лодка ударилось о корягу и сломалась. На борту потерпевшего крушение судна находилось 100 человек, спасти удалось 65 пассажиров, семеро числятся пропавшими без вести.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
 
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