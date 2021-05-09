https://ria.ru/20210509/sudno-1731615906.html

В Нигерии около 30 человек погибли при крушении судна

В Нигерии около 30 человек погибли при крушении судна

По меньшей мере 28 человек утонули в результате крушения судна в нигерийском штате Нигер, передает местное агентство NAN со ссылкой на власти. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T22:31

2021-05-09T22:31

2021-05-09T22:31

нигерия

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. По меньшей мере 28 человек утонули в результате крушения судна в нигерийском штате Нигер, передает местное агентство NAN со ссылкой на власти.Глава агентства по чрезвычайным ситуациям штата Альхаджи Ахмед Инга сообщил, что инцидент произошёл в районе Широро, расположенном в восточной части штата, вечером в субботу.По его словам, лодка ударилось о корягу и сломалась. На борту потерпевшего крушение судна находилось 100 человек, спасти удалось 65 пассажиров, семеро числятся пропавшими без вести.Поисково-спасательные операции продолжаются.

https://ria.ru/20210221/samolet-1598481023.html

нигерия

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2021

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нигерия, в мире