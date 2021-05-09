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В Нигерии около 30 человек погибли при крушении судна
В Нигерии около 30 человек погибли при крушении судна
По меньшей мере 28 человек утонули в результате крушения судна в нигерийском штате Нигер, передает местное агентство NAN со ссылкой на власти. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T22:31
2021-05-09T22:31
2021-05-09T22:31
нигерия
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. По меньшей мере 28 человек утонули в результате крушения судна в нигерийском штате Нигер, передает местное агентство NAN со ссылкой на власти.Глава агентства по чрезвычайным ситуациям штата Альхаджи Ахмед Инга сообщил, что инцидент произошёл в районе Широро, расположенном в восточной части штата, вечером в субботу.По его словам, лодка ударилось о корягу и сломалась. На борту потерпевшего крушение судна находилось 100 человек, спасти удалось 65 пассажиров, семеро числятся пропавшими без вести.Поисково-спасательные операции продолжаются.
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нигерия, в мире
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
По меньшей мере 28 человек утонули в результате крушения судна в нигерийском
штате Нигер, передает местное агентство NAN
со ссылкой на власти.
Глава агентства по чрезвычайным ситуациям штата Альхаджи Ахмед Инга сообщил, что инцидент произошёл в районе Широро, расположенном в восточной части штата, вечером в субботу.
По его словам, лодка ударилось о корягу и сломалась. На борту потерпевшего крушение судна находилось 100 человек, спасти удалось 65 пассажиров, семеро числятся пропавшими без вести.
Поисково-спасательные операции продолжаются.