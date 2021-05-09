https://ria.ru/20210509/strelba-1731615194.html

При стрельбе в отеле в Аризоне погиб один человек

При стрельбе в отеле в Аризоне погиб один человек

Один человек погиб и семь пострадали в результате стрельбы в отеле американского города Финикс (штата Аризона), сообщает местный телеканал FOX 10 Phoenix со... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T22:18

2021-05-09T22:18

2021-05-09T22:18

аризона

финикс

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Один человек погиб и семь пострадали в результате стрельбы в отеле американского города Финикс (штата Аризона), сообщает местный телеканал FOX 10 Phoenix со ссылкой на полицию.По данным полиции, стрельба произошла в отеле Hyatt Regency. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями. Всем пострадавшим от 18 до 22 лет, их ранения, как считается, не представляют опасность для жизни."В соответствии с полученной информацией, мы считаем, что это отдельный случай - стрельба между двумя группами лиц в отеле. Местным жителям ничего не угрожает", - приводит канал заявление полиции.Всех пострадавших доставили в разные больницы, личность погибшего не разглашается.

https://ria.ru/20210509/strelba-1731529112.html

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финикс

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аризона, финикс, в мире