https://ria.ru/20210509/ssha-1731612455.html

Фаучи усомнился в правдивости статистики по смертности от COVID-19 в США

Фаучи усомнился в правдивости статистики по смертности от COVID-19 в США

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что реальное число смертей от коронавируса в стране превышает официальные оценки. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T21:22

2021-05-09T21:22

2021-05-09T21:22

распространение коронавируса

энтони фаучи

коронавирус covid-19

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что реальное число смертей от коронавируса в стране превышает официальные оценки.Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США от коронавируса скончались 581 572 человека. Однако, как отметил ведущий передачи, из модели Вашингтонского университета следует, что от вируса скончались более 900 тысяч американцев. По мнению Фаучи, модели могут как ошибаться, так и демонстрировать точные показатели."Однако я считаю, что все это время мы вели и ведем неполный учет, в этом нет сомнений", - подытожил инфекционист.Ранее Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете со ссылкой на собственные подсчеты сообщил, что коронавирусная инфекция с начала пандемии вызвала смерть около 6,9 миллиона человек во всем мире, что более чем вдвое превышает официальные оценки.

https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html

сша

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энтони фаучи, коронавирус covid-19, сша, в мире