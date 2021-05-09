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Распространение коронавируса
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Фаучи усомнился в правдивости статистики по смертности от COVID-19 в США
Фаучи усомнился в правдивости статистики по смертности от COVID-19 в США
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что реальное число смертей от коронавируса в стране превышает официальные оценки. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T21:22
2021-05-09T21:22
распространение коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что реальное число смертей от коронавируса в стране превышает официальные оценки.Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США от коронавируса скончались 581 572 человека. Однако, как отметил ведущий передачи, из модели Вашингтонского университета следует, что от вируса скончались более 900 тысяч американцев. По мнению Фаучи, модели могут как ошибаться, так и демонстрировать точные показатели."Однако я считаю, что все это время мы вели и ведем неполный учет, в этом нет сомнений", - подытожил инфекционист.Ранее Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете со ссылкой на собственные подсчеты сообщил, что коронавирусная инфекция с начала пандемии вызвала смерть около 6,9 миллиона человек во всем мире, что более чем вдвое превышает официальные оценки.
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, сша, в мире

Фаучи усомнился в правдивости статистики по смертности от COVID-19 в США

21:22 09.05.2021
 
© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© AP Photo / David J. Phillip
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что реальное число смертей от коронавируса в стране превышает официальные оценки.

"Мы говорили, в CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) все это время говорили, что, вероятней всего, мы учитываем меньше, чем есть", - заявил Фаучи в эфире телеканала NBC.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США от коронавируса скончались 581 572 человека. Однако, как отметил ведущий передачи, из модели Вашингтонского университета следует, что от вируса скончались более 900 тысяч американцев. По мнению Фаучи, модели могут как ошибаться, так и демонстрировать точные показатели.
"Однако я считаю, что все это время мы вели и ведем неполный учет, в этом нет сомнений", - подытожил инфекционист.
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Ранее Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете со ссылкой на собственные подсчеты сообщил, что коронавирусная инфекция с начала пандемии вызвала смерть около 6,9 миллиона человек во всем мире, что более чем вдвое превышает официальные оценки.
 
Распространение коронавирусаЭнтони ФаучиКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
 
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