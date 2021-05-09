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Депутат бундестага приехал в Москву привиться "Спутником V"

Депутат бундестага приехал в Москву привиться "Спутником V"

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм приехал в Москву, чтобы привиться "Спутником V". РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T16:10

2021-05-09T16:10

2021-05-09T17:21

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

левая (партия)

бундестаг германии

германия

в мире

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм приехал в Москву, чтобы привиться "Спутником V".Об этом он сам рассказал журналистам. Дэм подчеркнул, что не боится прививаться российской вакциной. По его мнению, недопуск "Спутника V" в Германию связан с политическими причинами."Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей", — сказал депутат.Выбор "Спутника V" он объяснил тем, что это "более классическая, векторная вакцина".Кроме того, он назвал "Спутник V" более безопасным с точки зрения побочных эффектов."Всегда есть возможность этого, если вы вакцинируетесь. Задача в том, чтобы уменьшить вероятность этого, и в данном смысле мне кажется, что "Спутник" — это более безопасный вариант", — подчеркнул Дэм.Вакцина "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян разработчики оценивают ее эффективность в 97,6 процента.Сейчас "Спутник V" одобрили уже 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, левая (партия), бундестаг германии, германия, в мире