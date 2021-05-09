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Депутат бундестага приехал в Москву привиться "Спутником V"
Депутат бундестага приехал в Москву привиться "Спутником V"
Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм приехал в Москву, чтобы привиться "Спутником V". РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:10
2021-05-09T17:21
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
левая (партия)
бундестаг германии
германия
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм приехал в Москву, чтобы привиться "Спутником V".Об этом он сам рассказал журналистам. Дэм подчеркнул, что не боится прививаться российской вакциной. По его мнению, недопуск "Спутника V" в Германию связан с политическими причинами."Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей", — сказал депутат.Выбор "Спутника V" он объяснил тем, что это "более классическая, векторная вакцина".Кроме того, он назвал "Спутник V" более безопасным с точки зрения побочных эффектов."Всегда есть возможность этого, если вы вакцинируетесь. Задача в том, чтобы уменьшить вероятность этого, и в данном смысле мне кажется, что "Спутник" — это более безопасный вариант", — подчеркнул Дэм.Вакцина "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян разработчики оценивают ее эффективность в 97,6 процента.Сейчас "Спутник V" одобрили уже 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, левая (партия), бундестаг германии, германия, в мире

Депутат бундестага приехал в Москву привиться "Спутником V"

16:10 09.05.2021 (обновлено: 17:21 09.05.2021)
 
© Фото : SNA / Тамта АгумаваДепутат Бундестага от Левой партии Дитер Дэм
Депутат Бундестага от Левой партии Дитер Дэм - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : SNA / Тамта Агумава
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм приехал в Москву, чтобы привиться "Спутником V".
Об этом он сам рассказал журналистам. Дэм подчеркнул, что не боится прививаться российской вакциной. По его мнению, недопуск "Спутника V" в Германию связан с политическими причинами.
"Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей", — сказал депутат.
Выбор "Спутника V" он объяснил тем, что это "более классическая, векторная вакцина".

"Я занимался медициной и психологией, я знаю, что для нашей иммунной системы лучше классические векторные вакцины, чем современные. В этом смысле "Спутник" лучше, чем AstraZeneca", — считает он.

Кроме того, он назвал "Спутник V" более безопасным с точки зрения побочных эффектов.
"Всегда есть возможность этого, если вы вакцинируетесь. Задача в том, чтобы уменьшить вероятность этого, и в данном смысле мне кажется, что "Спутник" — это более безопасный вариант", — подчеркнул Дэм.
Вакцина "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян разработчики оценивают ее эффективность в 97,6 процента.
Сейчас "Спутник V" одобрили уже 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Левая (партия)Бундестаг ГерманииГерманияВ мире
 
 
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