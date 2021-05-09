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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/sprosil-1731586568.html
Ветеран рассказала, о чем ее спросил Путин после парада
Ветеран рассказала, о чем ее спросил Путин после парада
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова рассказала о беседе с Владимиром Путиным, состоявшейся после парада Победы в Москве. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:48
2021-05-09T19:48
день победы-2021
россия
день победы
парад победы
владимир путин
сталинград
москва
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова рассказала о беседе с Владимиром Путиным, состоявшейся после парада Победы в Москве."Спросил, где я воевала, где я была. Я сказала, что в Сталинграде была, радисткой", — отметила она в комментарии "Известиям".После этого, по словам Фаустовой, российский лидер поинтересовался деталями ее жизни.В военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. После мероприятия президент по традиции почтил память погибших воинов, возложив венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
https://ria.ru/20210509/putin-1731557724.html
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Путин общается с ветеранами после парада
Путин общается с ветеранами после парада 9 мая 2021
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россия, день победы, парад победы, владимир путин, сталинград, москва, общество

Ветеран рассказала, о чем ее спросил Путин после парада

15:48 09.05.2021 (обновлено: 19:48 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с ветераном Марией Фаустовой после церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент РФ Владимир Путин общается с ветераном Марией Фаустовой после церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова рассказала о беседе с Владимиром Путиным, состоявшейся после парада Победы в Москве.
"Спросил, где я воевала, где я была. Я сказала, что в Сталинграде была, радисткой", — отметила она в комментарии "Известиям".
Отлично! - Путин поделился впечатлением о Параде - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 11:17День Победы-2021
Путин рассказал о впечатлениях от парада
После этого, по словам Фаустовой, российский лидер поинтересовался деталями ее жизни.
В военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. После мероприятия президент по традиции почтил память погибших воинов, возложив венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
 
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