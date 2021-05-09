https://ria.ru/20210509/sprosil-1731586568.html
Ветеран рассказала, о чем ее спросил Путин после парада
Ветеран рассказала, о чем ее спросил Путин после парада
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова рассказала о беседе с Владимиром Путиным, состоявшейся после парада Победы в Москве. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:48
2021-05-09T15:48
2021-05-09T19:48
день победы-2021
россия
день победы
парад победы
владимир путин
сталинград
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731590599_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8d99047e7ab92b54c94061db4c9ce165.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова рассказала о беседе с Владимиром Путиным, состоявшейся после парада Победы в Москве."Спросил, где я воевала, где я была. Я сказала, что в Сталинграде была, радисткой", — отметила она в комментарии "Известиям".После этого, по словам Фаустовой, российский лидер поинтересовался деталями ее жизни.В военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. После мероприятия президент по традиции почтил память погибших воинов, возложив венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
https://ria.ru/20210509/putin-1731557724.html
россия
сталинград
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731590599_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bbb0a3eb871a68033afc46ffe46b2a60.jpg
Путин общается с ветеранами после парада
Путин общается с ветеранами после парада 9 мая 2021
2021-05-09T15:48
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день победы, парад победы, владимир путин, сталинград, москва, общество