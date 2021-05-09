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Ветеран рассказала, о чем ее спросил Путин после парада

Ветеран рассказала, о чем ее спросил Путин после парада

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова рассказала о беседе с Владимиром Путиным, состоявшейся после парада Победы в Москве. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:48

2021-05-09T15:48

2021-05-09T19:48

день победы-2021

россия

день победы

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова рассказала о беседе с Владимиром Путиным, состоявшейся после парада Победы в Москве."Спросил, где я воевала, где я была. Я сказала, что в Сталинграде была, радисткой", — отметила она в комментарии "Известиям".После этого, по словам Фаустовой, российский лидер поинтересовался деталями ее жизни.В военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. После мероприятия президент по традиции почтил память погибших воинов, возложив венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

https://ria.ru/20210509/putin-1731557724.html

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2021

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Путин общается с ветеранами после парада Путин общается с ветеранами после парада 9 мая 2021 2021-05-09T15:48 true PT0M59S

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