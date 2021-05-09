https://ria.ru/20210509/soldat-1731596652.html

Полиция Таллина заинтересовалась организатором автопробега ко Дню Победы

Полиция Таллина заинтересовалась организатором автопробега ко Дню Победы

Активисты провели 9 мая в Таллине автопробег "Празднование Дня Победы" по маршруту район Хааберсти - Военное кладбище, где расположен монумент "Бронзовый... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T17:27

2021-05-09T17:27

2021-05-09T17:30

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Активисты провели 9 мая в Таллине автопробег "Празднование Дня Победы" по маршруту район Хааберсти - Военное кладбище, где расположен монумент "Бронзовый солдат", и обратно, сообщил РИА Новости один из организаторов мероприятия Алексей Есаков.По его словам, в автопробеге приняли участие несколько десятков автомашин, украшенных Георгиевскими ленточками и красными флажками. В ходе автопробега возникли проблемы. Полиция перекрыла дорогу на улице Фильтри. Часть колонны проехала, а остальным пришлось искать варианты, чтобы подъехать к "Бронзовому солдату",- рассказал Есаков.Сам Есаков не смог принять участие в автопробеге, поскольку был вызван в полицию незадолго до начала акции."Я встречал участников автопробега уже на финише после того, как был отпущен из полиции",-сказал активист.Он отметил, что в полицию его и другого организатора автопробега Сергея Чаулина вызвали как свидетелей по делу о призывах прийти на отмененное ранее шествие "Бессмертного полка" в Таллине.Он поблагодарил всех участникам автопробега. "Большое спасибо всем, кто приехал. К сожалению все прошло не совсем так хотелось. На финише я встречался с людьми и все были очень довольны, у все было прекрасное настроение",-рассказал Есаков. Он выразил надежду, что в следующем году автопробег будет более организованным, более массовым и красочным.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей гончар, эстония, таллин, в мире