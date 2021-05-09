https://ria.ru/20210509/soldat-1731596652.html
Полиция Таллина заинтересовалась организатором автопробега ко Дню Победы
Полиция Таллина заинтересовалась организатором автопробега ко Дню Победы
Активисты провели 9 мая в Таллине автопробег "Празднование Дня Победы" по маршруту район Хааберсти - Военное кладбище, где расположен монумент "Бронзовый... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T17:27
2021-05-09T17:27
2021-05-09T17:30
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Активисты провели 9 мая в Таллине автопробег "Празднование Дня Победы" по маршруту район Хааберсти - Военное кладбище, где расположен монумент "Бронзовый солдат", и обратно, сообщил РИА Новости один из организаторов мероприятия Алексей Есаков.По его словам, в автопробеге приняли участие несколько десятков автомашин, украшенных Георгиевскими ленточками и красными флажками. В ходе автопробега возникли проблемы. Полиция перекрыла дорогу на улице Фильтри. Часть колонны проехала, а остальным пришлось искать варианты, чтобы подъехать к "Бронзовому солдату",- рассказал Есаков.Сам Есаков не смог принять участие в автопробеге, поскольку был вызван в полицию незадолго до начала акции."Я встречал участников автопробега уже на финише после того, как был отпущен из полиции",-сказал активист.Он отметил, что в полицию его и другого организатора автопробега Сергея Чаулина вызвали как свидетелей по делу о призывах прийти на отмененное ранее шествие "Бессмертного полка" в Таллине.Он поблагодарил всех участникам автопробега. "Большое спасибо всем, кто приехал. К сожалению все прошло не совсем так хотелось. На финише я встречался с людьми и все были очень довольны, у все было прекрасное настроение",-рассказал Есаков. Он выразил надежду, что в следующем году автопробег будет более организованным, более массовым и красочным.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html
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андрей гончар, эстония, таллин, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости.
Активисты провели 9 мая в Таллине
автопробег "Празднование Дня Победы" по маршруту район Хааберсти - Военное кладбище, где расположен монумент "Бронзовый солдат", и обратно, сообщил РИА Новости один из организаторов мероприятия Алексей Есаков.
По его словам, в автопробеге приняли участие несколько десятков автомашин, украшенных Георгиевскими ленточками и красными флажками. В ходе автопробега возникли проблемы. Полиция перекрыла дорогу на улице Фильтри. Часть колонны проехала, а остальным пришлось искать варианты, чтобы подъехать к "Бронзовому солдату",- рассказал Есаков.
Сам Есаков не смог принять участие в автопробеге, поскольку был вызван в полицию незадолго до начала акции.
"Я встречал участников автопробега уже на финише после того, как был отпущен из полиции",-сказал активист.
Он отметил, что в полицию его и другого организатора автопробега Сергея Чаулина вызвали как свидетелей по делу о призывах прийти на отмененное ранее шествие "Бессмертного полка" в Таллине.
"В основном интересовались шествием "Бессмертный полк", будет ли организовано это мероприятие. Там непонятная ситуация. Прошла информация, что организатор шествия Андрей Гончаров
сообщил, что акция не состоится из-за коронавирусных ограничений, но на сайте полиции до сих висит сообщение о зарегистрированном мероприятии. Как будто полиция хочет дезинформировать людей",-считает Есаков.
Он поблагодарил всех участникам автопробега. "Большое спасибо всем, кто приехал. К сожалению все прошло не совсем так хотелось. На финише я встречался с людьми и все были очень довольны, у все было прекрасное настроение",-рассказал Есаков. Он выразил надежду, что в следующем году автопробег будет более организованным, более массовым и красочным.