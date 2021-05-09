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В Алеппо прошла акция "Бессмертный полк"
В Алеппо прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" при поддержке российских соотечественников, Центра по примирения враждующих сторон и посольства РФ состоялась в полном формате в... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T22:49
2021-05-09T22:49
2021-05-09T22:49
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АЛЕППО, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" при поддержке российских соотечественников, Центра по примирения враждующих сторон и посольства РФ состоялась в полном формате в сирийском городе Алеппо.Представительница русской общины отметила, что "без памяти об этом празднике нет будущего, именно это мы хотим донести до нашего будущего поколения".В сирийском Алеппо прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По приглашению российской стороны, в мероприятиях приняли участие начальник военного комитета безопасности города Алеппо генерал-лейтенант Салим Харба, представители администрации, военнослужащие Армянского центра разминирования, а также русская община, проживающая в Алеппо.Российские военнослужащие провели торжественный митинг, вспомнив великий подвиг народа-освободителя в борьбе с фашистскими захватчиками. В присутствии гостей военнослужащие провели торжественное открытие мемориала "Аллея дружбы", заложенного 3 апреля 2021 года личным составом Центра по примирению враждующих сторон и членами русской общины Алеппо.В составе колонны российские военнослужащие и представители русской общины прошли по улицам Алеппо с транспарантами и фотографиями своих родственников - участников Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20210509/pozdravlenie-1731614296.html
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АЛЕППО, 9 мая - РИА Новости.
Акция "Бессмертный полк" при поддержке российских соотечественников, Центра по примирения враждующих сторон и посольства РФ состоялась в полном формате в сирийском городе Алеппо
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"Сегодня в нашем "Бессмертном полку" из числа соотечественников было заявлено 75 человек, по факту пришли более девяноста граждан. Радует то, что к подобным событиям родители привлекают своих детей. Даже в самые тяжелые дни мы праздновали этот день, хоть и не так масштабно", - рассказала РИА Новости председатель русскоязычной диаспоры в Алеппо Наталья Троцкая.
Представительница русской общины отметила, что "без памяти об этом празднике нет будущего, именно это мы хотим донести до нашего будущего поколения".
В сирийском Алеппо прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По приглашению российской стороны, в мероприятиях приняли участие начальник военного комитета безопасности города Алеппо генерал-лейтенант Салим Харба, представители администрации, военнослужащие Армянского центра разминирования, а также русская община, проживающая в Алеппо.
Российские военнослужащие провели торжественный митинг, вспомнив великий подвиг народа-освободителя в борьбе с фашистскими захватчиками. В присутствии гостей военнослужащие провели торжественное открытие мемориала "Аллея дружбы", заложенного 3 апреля 2021 года личным составом Центра по примирению враждующих сторон и членами русской общины Алеппо.
В составе колонны российские военнослужащие и представители русской общины прошли по улицам Алеппо с транспарантами и фотографиями своих родственников - участников Великой Отечественной войны.