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Украинский силовик подорвался при оборудовании позиций, заявили в ЛНР
Украинский силовик подорвался при оборудовании позиций, заявили в ЛНР
Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое, заявил в... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T19:49
2021-05-09T19:49
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий."Во время проведения инженерных работ по дооборудованию позиций в районе населенного пункта Троицкое на взрывном устройстве подорвался военнослужащий 10-го батальона 59-й бригады", - рассказал Осадчий.Он уточнил, что от полученных травм военнослужащий скончался. По словам Осадчего, еще один случай произошел в подконтрольном Киеву поселке Мироновский, когда украинские военнослужащие устанавливали противопехотные мины вблизи своих позиций."В результате нарушения правил транспортировки боеприпасов произошла детонация противопехотной мины, двое военнослужащих соединения получили ранения различной степени тяжести", - уточнил официальный представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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донецкая народная республика
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

Украинский силовик подорвался при оборудовании позиций, заявили в ЛНР

19:49 09.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Во время проведения инженерных работ по дооборудованию позиций в районе населенного пункта Троицкое на взрывном устройстве подорвался военнослужащий 10-го батальона 59-й бригады", - рассказал Осадчий.
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Он уточнил, что от полученных травм военнослужащий скончался. По словам Осадчего, еще один случай произошел в подконтрольном Киеву поселке Мироновский, когда украинские военнослужащие устанавливали противопехотные мины вблизи своих позиций.
"В результате нарушения правил транспортировки боеприпасов произошла детонация противопехотной мины, двое военнослужащих соединения получили ранения различной степени тяжести", - уточнил официальный представитель ведомства.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
 
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