Украинский силовик подорвался при оборудовании позиций, заявили в ЛНР
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Во время проведения инженерных работ по дооборудованию позиций в районе населенного пункта Троицкое на взрывном устройстве подорвался военнослужащий 10-го батальона 59-й бригады", - рассказал Осадчий.
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Он уточнил, что от полученных травм военнослужащий скончался. По словам Осадчего, еще один случай произошел в подконтрольном Киеву поселке Мироновский, когда украинские военнослужащие устанавливали противопехотные мины вблизи своих позиций.
"В результате нарушения правил транспортировки боеприпасов произошла детонация противопехотной мины, двое военнослужащих соединения получили ранения различной степени тяжести", - уточнил официальный представитель ведомства.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.