https://ria.ru/20210509/silovik-1731606614.html

Украинский силовик подорвался при оборудовании позиций, заявили в ЛНР

Украинский силовик подорвался при оборудовании позиций, заявили в ЛНР

Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое, заявил в... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T19:49

2021-05-09T19:49

2021-05-09T19:49

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731316983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1242950fda8b5175725a097d011560da.jpg

ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий."Во время проведения инженерных работ по дооборудованию позиций в районе населенного пункта Троицкое на взрывном устройстве подорвался военнослужащий 10-го батальона 59-й бригады", - рассказал Осадчий.Он уточнил, что от полученных травм военнослужащий скончался. По словам Осадчего, еще один случай произошел в подконтрольном Киеву поселке Мироновский, когда украинские военнослужащие устанавливали противопехотные мины вблизи своих позиций."В результате нарушения правил транспортировки боеприпасов произошла детонация противопехотной мины, двое военнослужащих соединения получили ранения различной степени тяжести", - уточнил официальный представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире