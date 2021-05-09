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"Нагло врут": военный эксперт рассказал о сигнале НАТО в адрес России
"Нагло врут": военный эксперт рассказал о сигнале НАТО в адрес России
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал недавние маневры американских военных в Эстонии. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T05:29
2021-05-09T05:29
2021-05-09T05:29
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал недавние маневры американских военных в Эстонии.США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response. Эстонская сторона уточнила, что основную часть десантников доставили транспортными самолетами непосредственно из США.Эксперт уточнил, что в новой стратегии НАТО говорится об "агрессивных действиях" и вызове со стороны Москвы, и именно поэтому такие учения нужно рассматривать как целенаправленные.Специалист добавил, что Москва всегда предлагает приехать на свои военные учения западным наблюдателям. Кроме того, на российских маневрах в качестве потенциального противника никогда не указывается какая-либо реальная страна, в то время как на различных совместных военных мероприятиях НАТО и Украины открыто заявляется о вооруженном противостоянии с Россией.
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Ночная высадка десанта НАТО в Эстонии
Пентагон показал ночную высадку десанта в Эстонии. Военных доставили на самолетах прямо с баз в США. Десантирование прошло в рамках крупнейших за четверть века учений НАТО.
2021-05-09T05:29
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