https://ria.ru/20210509/signal-1731531176.html

"Нагло врут": военный эксперт рассказал о сигнале НАТО в адрес России

"Нагло врут": военный эксперт рассказал о сигнале НАТО в адрес России

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал недавние маневры американских военных в Эстонии. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T05:29

2021-05-09T05:29

2021-05-09T05:29

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алексей леонков

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал недавние маневры американских военных в Эстонии.США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response. Эстонская сторона уточнила, что основную часть десантников доставили транспортными самолетами непосредственно из США.Эксперт уточнил, что в новой стратегии НАТО говорится об "агрессивных действиях" и вызове со стороны Москвы, и именно поэтому такие учения нужно рассматривать как целенаправленные.Специалист добавил, что Москва всегда предлагает приехать на свои военные учения западным наблюдателям. Кроме того, на российских маневрах в качестве потенциального противника никогда не указывается какая-либо реальная страна, в то время как на различных совместных военных мероприятиях НАТО и Украины открыто заявляется о вооруженном противостоянии с Россией.

https://ria.ru/20210508/aviabaza-1731523311.html

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Ночная высадка десанта НАТО в Эстонии Пентагон показал ночную высадку десанта в Эстонии. Военных доставили на самолетах прямо с баз в США. Десантирование прошло в рамках крупнейших за четверть века учений НАТО. 2021-05-09T05:29 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, алексей леонков, нато, москва, эстония, сша, безопасность, в мире