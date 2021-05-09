Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/signal-1731531176.html
"Нагло врут": военный эксперт рассказал о сигнале НАТО в адрес России
"Нагло врут": военный эксперт рассказал о сигнале НАТО в адрес России
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал недавние маневры американских военных в Эстонии. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T05:29
2021-05-09T05:29
россия
алексей леонков
нато
москва
эстония
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731487913_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c2586b2905d3a0ed9e91af1237ffe58a.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал недавние маневры американских военных в Эстонии.США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response. Эстонская сторона уточнила, что основную часть десантников доставили транспортными самолетами непосредственно из США.Эксперт уточнил, что в новой стратегии НАТО говорится об "агрессивных действиях" и вызове со стороны Москвы, и именно поэтому такие учения нужно рассматривать как целенаправленные.Специалист добавил, что Москва всегда предлагает приехать на свои военные учения западным наблюдателям. Кроме того, на российских маневрах в качестве потенциального противника никогда не указывается какая-либо реальная страна, в то время как на различных совместных военных мероприятиях НАТО и Украины открыто заявляется о вооруженном противостоянии с Россией.
https://ria.ru/20210508/aviabaza-1731523311.html
россия
москва
эстония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ночная высадка десанта НАТО в Эстонии
Пентагон показал ночную высадку десанта в Эстонии. Военных доставили на самолетах прямо с баз в США. Десантирование прошло в рамках крупнейших за четверть века учений НАТО.
2021-05-09T05:29
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731487913_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_3e4db196cb68747c58435d0ecc9422e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей леонков, нато, москва, эстония, сша, безопасность, в мире

"Нагло врут": военный эксперт рассказал о сигнале НАТО в адрес России

05:29 09.05.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал недавние маневры американских военных в Эстонии.
США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response. Эстонская сторона уточнила, что основную часть десантников доставили транспортными самолетами непосредственно из США.

"Йенс Столтенберг (генсек НАТО. — Прим. ред.) не раз говорил, что такого рода учения — это некий посыл в сторону России о том, что НАТО едино и демонстрацией силы стремится сдержать Россию", — сказал Леонков.

Эксперт уточнил, что в новой стратегии НАТО говорится об "агрессивных действиях" и вызове со стороны Москвы, и именно поэтому такие учения нужно рассматривать как целенаправленные.
"И на эти учения не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают", — заметил Леонков.
Специалист добавил, что Москва всегда предлагает приехать на свои военные учения западным наблюдателям. Кроме того, на российских маневрах в качестве потенциального противника никогда не указывается какая-либо реальная страна, в то время как на различных совместных военных мероприятиях НАТО и Украины открыто заявляется о вооруженном противостоянии с Россией.
Истребители США F-15 на взлетной полосе - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
Вчера, 23:28
Forbes рассказал об "угрожающей России" авиабазе США на Аляске
 
РоссияАлексей ЛеонковНАТОМоскваЭстонияСШАБезопасностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Парад Победы на Красной площадиПарад Победы. Онлайн-репортаж09:30
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы
11:23В Волгограде прошел военный парад в честь Дня Победы
11:23Путин почтил память погибших воинов у могилы Неизвестного Солдата
11:20В Москве 1150 человек госпитализировали с коронавирусом за сутки
11:17Путин рассказал о своих впечатлениях от парада
11:17Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 334 пациента с коронавирусом
11:02В России за сутки 7517 человек вылечились после COVID-19
11:02В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса
11:01В Москве выявили 2828 новых случаев COVID-19
10:53Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы
10:52В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации
10:52На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы
10:27При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек
10:27Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин
10:23В Новосибирске завели дело о несвоевременной выдаче лекарств ветерану
10:21Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде
10:21Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную
10:20Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы
Лента новостейМолния