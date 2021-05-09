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В Москве началось онлайн-шествие "Бессмертного полка"
В Москве началось онлайн-шествие "Бессмертного полка"
В Москве началось онлайн-шествие "Бессмертного полка". РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:02
2021-05-09T15:02
2021-05-09T17:15
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Москве началось онлайн-шествие "Бессмертного полка".В этом году, как и в прошлом, акция проходит в виртуальном формате. В Москве шествие транслируют 230 цифровых рекламных щитов, а также экраны на Центральном телеграфе, Московском доме книги, кинотеатре "Октябрь" и других зданиях в разных районах. Покажет портреты героев и медиафасад на Останкинской телевизионной башне.Найти своего героя в трансляции можно через поисковую строку на официальной интернет-странице "Бессмертного полка" или в приложениях в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".В онлайн-формате "Бессмертный полк" впервые прошел в 2020 году — из-за пандемии коронавируса нельзя было провести традиционное шествие по улицам российских городов. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.
https://ria.ru/20210509/veteran-1731483226.html
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россия, елена цунаева, одноклассники, московский дом книги, центральный телеграф, москва, общество