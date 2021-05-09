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В Москве началось онлайн-шествие "Бессмертного полка"
В Москве началось онлайн-шествие "Бессмертного полка"
В Москве началось онлайн-шествие "Бессмертного полка". РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:02
2021-05-09T17:15
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россия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Москве началось онлайн-шествие "Бессмертного полка".В этом году, как и в прошлом, акция проходит в виртуальном формате. В Москве шествие транслируют 230 цифровых рекламных щитов, а также экраны на Центральном телеграфе, Московском доме книги, кинотеатре "Октябрь" и других зданиях в разных районах. Покажет портреты героев и медиафасад на Останкинской телевизионной башне.Найти своего героя в трансляции можно через поисковую строку на официальной интернет-странице "Бессмертного полка" или в приложениях в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".В онлайн-формате "Бессмертный полк" впервые прошел в 2020 году — из-за пандемии коронавируса нельзя было провести традиционное шествие по улицам российских городов. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.
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россия, елена цунаева, одноклассники, московский дом книги, центральный телеграф, москва, общество

В Москве началось онлайн-шествие "Бессмертного полка"

15:02 09.05.2021 (обновлено: 17:15 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники акции "Лица Победы" на Поклонной горе в Москве
Участники акции Лица Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Москве началось онлайн-шествие "Бессмертного полка".
В этом году, как и в прошлом, акция проходит в виртуальном формате. В Москве шествие транслируют 230 цифровых рекламных щитов, а также экраны на Центральном телеграфе, Московском доме книги, кинотеатре "Октябрь" и других зданиях в разных районах. Покажет портреты героев и медиафасад на Останкинской телевизионной башне.
Роза Васильева - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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Найти своего героя в трансляции можно через поисковую строку на официальной интернет-странице "Бессмертного полка" или в приложениях в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".
В онлайн-формате "Бессмертный полк" впервые прошел в 2020 году — из-за пандемии коронавируса нельзя было провести традиционное шествие по улицам российских городов. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.
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