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В Сербии дипломаты стран бывшего СССР почтили память воинов-освободителей
В Сербии дипломаты стран бывшего СССР почтили память воинов-освободителей
Спикер парламента Сербии Ивица Дачич с послом РФ Александром Боцаном-Харченко и дипломатами из ряда стран бывшего СССР почтили память воинов–освободителей в... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:11
2021-05-09T15:11
день победы-2021
александр боцан-харченко
ивица дачич
день победы
сербия
ссср
в мире
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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Спикер парламента Сербии Ивица Дачич с послом РФ Александром Боцаном-Харченко и дипломатами из ряда стран бывшего СССР почтили память воинов–освободителей в ходе празднования 76-летия Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости.В рамках празднования Дня победы над фашизмом посол РФ Александр Боцан-Харченко, Дачич и представители посольств Армении, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана в воскресенье возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда, где расположены "Вечный огонь", памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.Перед возложением глава парламента Сербии пообщался с ветеранами Народно-освободительной армии Югославии. Акция прошла в сопровождении военного оркестра армии Сербии и с почетным караулом.Накануне вечером вооруженные силы Сербии провели артиллерийский салют в честь Дня Победы на плато Калемегдан в историческом центре Белграда, были даны десять залпов из шести орудий.Утром в воскресенье венки на мемориал воинов-освободителей возложили министр по инновациям Сербии Ненад Попович, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов и заместитель мэра Белграда Горан Весич.На экране на центральной площади Республики в Белграде в воскресенье транслировался парад Победы из Москвы. Вечером в Национальном театре Сербии состоится официальная церемония в честь Дня Победы над фашизмом с участием сербского президента Александра Вучича. В ночь на понедельник запланирован праздничный фейерверк в центре Белграда.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html
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7 495 645-6601
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353
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Послы стран СНГ в Сербии возлагают цветы к мемориалу
Со спикером сербского парламента венки возложили представители посольств РФ, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана.
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александр боцан-харченко, ивица дачич, день победы, сербия, ссср, в мире

В Сербии дипломаты стран бывшего СССР почтили память воинов-освободителей

15:11 09.05.2021
 
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БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Спикер парламента Сербии Ивица Дачич с послом РФ Александром Боцаном-Харченко и дипломатами из ряда стран бывшего СССР почтили память воинов–освободителей в ходе празднования 76-летия Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках празднования Дня победы над фашизмом посол РФ Александр Боцан-Харченко, Дачич и представители посольств Армении, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана в воскресенье возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда, где расположены "Вечный огонь", памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.
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Перед возложением глава парламента Сербии пообщался с ветеранами Народно-освободительной армии Югославии. Акция прошла в сопровождении военного оркестра армии Сербии и с почетным караулом.
Накануне вечером вооруженные силы Сербии провели артиллерийский салют в честь Дня Победы на плато Калемегдан в историческом центре Белграда, были даны десять залпов из шести орудий.
Утром в воскресенье венки на мемориал воинов-освободителей возложили министр по инновациям Сербии Ненад Попович, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов и заместитель мэра Белграда Горан Весич.
На экране на центральной площади Республики в Белграде в воскресенье транслировался парад Победы из Москвы. Вечером в Национальном театре Сербии состоится официальная церемония в честь Дня Победы над фашизмом с участием сербского президента Александра Вучича. В ночь на понедельник запланирован праздничный фейерверк в центре Белграда.
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