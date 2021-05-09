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В Татарстане два человека погибли при посадке легкомоторного самолета
В Татарстане два человека погибли при посадке легкомоторного самолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета типа "Ермак" в Татарстане, сообщили в ГУ МЧС. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:10
2021-05-09T17:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета типа "Ермак" в Татарстане, сообщили в ГУ МЧС.Уточняется, что воздушное судно примерно в 12:30 приземлилось в поле вблизи села Калейкино Альметьевского района.Тела из машины пришлось извлекать пожарным и спасателям. На земле никто не пострадал, разрушений нет.В ликвидации последствий аварии участвовали 18 человек и шесть единиц техники.Как позднее сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК, на борту находился ремонтный рабочий, который должен был прокачать шасси самолета, и поэтому ездил на нем по взлетной полосе."По какой-то причине он произвел самовольный взлет без разрешения, и через несколько километров самолет совершил жесткую посадку. В кабине с ним была женщина, ее личность устанавливается", — добавили в ведомстве.
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РИА Новости
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Спасатели на месте крушения легкомоторного самолета в Татарстане
Жёсткая посадка легкомоторного самолёта в Республике Татарстан, два человека погибли. Спасатели деблокировали пострадавших и провели противопожарную проливку, чтобы исключить возгорание. Для ликвидации происшествия привлечено 18 человек и 6 ед. техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане два человека погибли при посадке легкомоторного самолета

14:10 09.05.2021 (обновлено: 17:28 09.05.2021)
 
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета типа "Ермак" в Татарстане, сообщили в ГУ МЧС.
Уточняется, что воздушное судно примерно в 12:30 приземлилось в поле вблизи села Калейкино Альметьевского района.
Тела из машины пришлось извлекать пожарным и спасателям. На земле никто не пострадал, разрушений нет.
В ликвидации последствий аварии участвовали 18 человек и шесть единиц техники.
Как позднее сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК, на борту находился ремонтный рабочий, который должен был прокачать шасси самолета, и поэтому ездил на нем по взлетной полосе.
"По какой-то причине он произвел самовольный взлет без разрешения, и через несколько километров самолет совершил жесткую посадку. В кабине с ним была женщина, ее личность устанавливается", — добавили в ведомстве.
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
 
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