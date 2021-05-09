https://ria.ru/20210509/samolet-1731576527.html

В Татарстане два человека погибли при посадке легкомоторного самолета

В Татарстане два человека погибли при посадке легкомоторного самолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета типа "Ермак" в Татарстане, сообщили в ГУ МЧС. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:10

2021-05-09T14:10

2021-05-09T17:28

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета типа "Ермак" в Татарстане, сообщили в ГУ МЧС.Уточняется, что воздушное судно примерно в 12:30 приземлилось в поле вблизи села Калейкино Альметьевского района.Тела из машины пришлось извлекать пожарным и спасателям. На земле никто не пострадал, разрушений нет.В ликвидации последствий аварии участвовали 18 человек и шесть единиц техники.Как позднее сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК, на борту находился ремонтный рабочий, который должен был прокачать шасси самолета, и поэтому ездил на нем по взлетной полосе."По какой-то причине он произвел самовольный взлет без разрешения, и через несколько километров самолет совершил жесткую посадку. В кабине с ним была женщина, ее личность устанавливается", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210509/vertolet-1731530447.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

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Спасатели на месте крушения легкомоторного самолета в Татарстане Жёсткая посадка легкомоторного самолёта в Республике Татарстан, два человека погибли. Спасатели деблокировали пострадавших и провели противопожарную проливку, чтобы исключить возгорание. Для ликвидации происшествия привлечено 18 человек и 6 ед. техники. 2021-05-09T14:10 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия