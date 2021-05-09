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Самарский губернатор спел у дома ветерана
Самарский губернатор спел у дома ветерана
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин спели военные песни для 95-летнего... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T17:14
2021-05-09T17:14
2021-05-09T20:09
день победы-2021
россия
центральный военный округ
т-34
дмитрий азаров
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общество
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САМАРА, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин спели военные песни для 95-летнего механика-водителя танка Т-34 Николая Тарасова, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.В День Победы ветеран Великой Отечественной войны кавалер ордена Красной Звезды Николай Кузьмич Тарасов отмечает юбилей. Военный оркестр и парадный расчет Самарского гарнизона выстроились во дворе дома, где живет ветеран, поздравили его с днем рождения и Днем Победы, поблагодарили за мирное небо, пожелали крепкого здоровья и всего наилучшего. После этого парадный строй произнес в честь ветерана троекратное "Слава!" и прошел торжественным маршем. Затем выступил ансамбль песни и танца "Волжские казаки" Дома офицеров Самарского гарнизона. Колотовкин и Азаров спели "День Победы" и "Последний бой". Завершилось торжественное мероприятие вручением ветерану подарков и благодарственных писем.В пресс-службе ЦВО добавили, что ветеран и участники мини-парада заранее сделали прививки от коронавируса.
https://ria.ru/20210509/kuzbass-1731576819.html
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россия, центральный военный округ, т-34, дмитрий азаров, самарская область, общество
САМАРА, 9 мая — РИА Новости.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
и командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин спели военные песни для 95-летнего механика-водителя танка Т-34 Николая Тарасова, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В День Победы ветеран Великой Отечественной войны кавалер ордена Красной Звезды Николай Кузьмич Тарасов отмечает юбилей. Военный оркестр и парадный расчет Самарского гарнизона выстроились во дворе дома, где живет ветеран, поздравили его с днем рождения и Днем Победы, поблагодарили за мирное небо, пожелали крепкого здоровья и всего наилучшего.
После этого парадный строй произнес в честь ветерана троекратное "Слава!" и прошел торжественным маршем. Затем выступил ансамбль песни и танца "Волжские казаки" Дома офицеров Самарского гарнизона. Колотовкин и Азаров спели "День Победы" и "Последний бой". Завершилось торжественное мероприятие вручением ветерану подарков и благодарственных писем.
В пресс-службе ЦВО добавили, что ветеран и участники мини-парада заранее сделали прививки от коронавируса.