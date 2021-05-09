https://ria.ru/20210509/samara-1731595603.html

Самарский губернатор спел у дома ветерана

Самарский губернатор спел у дома ветерана

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин спели военные песни для 95-летнего... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T17:14

2021-05-09T17:14

2021-05-09T20:09

день победы-2021

россия

центральный военный округ

т-34

дмитрий азаров

самарская область

общество

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САМАРА, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин спели военные песни для 95-летнего механика-водителя танка Т-34 Николая Тарасова, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.В День Победы ветеран Великой Отечественной войны кавалер ордена Красной Звезды Николай Кузьмич Тарасов отмечает юбилей. Военный оркестр и парадный расчет Самарского гарнизона выстроились во дворе дома, где живет ветеран, поздравили его с днем рождения и Днем Победы, поблагодарили за мирное небо, пожелали крепкого здоровья и всего наилучшего. После этого парадный строй произнес в честь ветерана троекратное "Слава!" и прошел торжественным маршем. Затем выступил ансамбль песни и танца "Волжские казаки" Дома офицеров Самарского гарнизона. Колотовкин и Азаров спели "День Победы" и "Последний бой". Завершилось торжественное мероприятие вручением ветерану подарков и благодарственных писем.В пресс-службе ЦВО добавили, что ветеран и участники мини-парада заранее сделали прививки от коронавируса.

https://ria.ru/20210509/kuzbass-1731576819.html

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россия, центральный военный округ, т-34, дмитрий азаров, самарская область, общество