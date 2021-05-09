https://ria.ru/20210509/salyut-1731610340.html

Праздничный салют в Москве. Прямая трансляция

Праздничный салют в Москве. Прямая трансляция

Празднование 76-летия Победы завершилось в Москве салютом. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T22:00

2021-05-09T22:00

2021-05-09T22:00

день победы-2021

день победы

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731609808_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b08d58f48a3db34f33e3b502510c136.jpg

Празднование 76-летия Победы завершилось в Москве салютом.Стрельбу проводит салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на шестнадцати площадках столицы.Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород. За время военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был 9 мая 1945 года — 30 залпов из 1000 орудий.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы LIVE: Праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы 2021-05-09T22:00 true PT13M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, день победы, москва, общество