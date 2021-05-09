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Праздничный салют в Москве. Прямая трансляция
Праздничный салют в Москве. Прямая трансляция
Празднование 76-летия Победы завершилось в Москве салютом. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T22:00
2021-05-09T22:00
2021-05-09T22:00
день победы-2021
день победы
москва
общество
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Празднование 76-летия Победы завершилось в Москве салютом.Стрельбу проводит салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на шестнадцати площадках столицы.Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород. За время военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был 9 мая 1945 года — 30 залпов из 1000 орудий.
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LIVE: Праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы
LIVE: Праздничный салют в Москве в честь 76-й годовщины Победы
2021-05-09T22:00
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PT13M15S
РИА Новости
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видео, день победы, москва, общество
Празднование 76-летия Победы завершилось в Москве салютом.
Стрельбу проводит салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на шестнадцати площадках столицы.
Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород. За время военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был 9 мая 1945 года — 30 залпов из 1000 орудий.