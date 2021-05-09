https://ria.ru/20210509/ryabkov-1731601073.html

Рябков стал представителем Путина по вопросу Договора по открытому небу

Рябков стал представителем Путина по вопросу Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T18:29

2021-05-09T18:29

2021-05-09T18:29

договор по открытому небу

сергей рябков

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации РФ Договора по открытому небу (ДОН).Соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации ДОН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что судьба Договора в нынешних условиях "повисла на волоске".

https://ria.ru/20210501/ssha-1730755040.html

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договор по открытому небу, сергей рябков, владимир путин, сша, политика