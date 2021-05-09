Рябков стал представителем Путина по вопросу Договора по открытому небу
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации РФ Договора по открытому небу (ДОН).
Соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем Президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", - говорится в документе.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации ДОН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что судьба Договора в нынешних условиях "повисла на волоске".