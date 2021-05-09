https://ria.ru/20210509/reka-1731594073.html
В Адыгее троих туристов унесла горная река
В Адыгее троих туристов унесла горная река
Проверка организована в связи с инцидентом, в результате которого троих туристов смыло течением горной реки в Адыгее, сообщает республиканское СУСК. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:54
2021-05-09T16:54
2021-05-09T16:54
астраханская область
майкопский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 9 мая - РИА Новости. Проверка организована в связи с инцидентом, в результате которого троих туристов смыло течением горной реки в Адыгее, сообщает республиканское СУСК.По данным ведомства, инцидент произошел около 15.00 мск 8 мая в районе памятника природы "Хаджохская теснина" в поселке Каменномостский Майкопского района. Двое мужчин из Астраханской области отдыхали на берегу реки Белая, один из них зашел в воду, а второй хотел сфотографировать приятеля. По информации СУСК, находившегося в воде стало уносить сильным течением реки, его приятель пытался помочь, однако и его понесло течением, проходивший мимо турист из Калмыкии бросился на помощь утопающим, но не удержался и также упал в воду, отмечается в релизе."Всех троих мужчин унесло вниз по течению реки. На месте происшествия проводятся поисково-спасательные мероприятия, однако до настоящего времени обнаружить унесенных рекой мужчин не удалось. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Республиканская прокуратура взяла ход проверки на контроль.
https://ria.ru/20210504/skandal-1731112581.html
астраханская область
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астраханская область, майкопский район, происшествия