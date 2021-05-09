Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/razgovor-1731613967.html
Путин и Лукашенко договорились встретиться в ближайшее время
Путин и Лукашенко договорились встретиться в ближайшее время
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться в ближайшее время. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T21:50
2021-05-09T23:27
россия
александр лукашенко
нато
одкб
эмомали рахмон
владимир путин
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155666/11/1556661165_183:566:2817:2048_1920x0_80_0_0_adf902abf2fd2557a4705cfa4ced36d4.jpg
МИНСК, 9 мая — РИА новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться в ближайшее время.Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.Там отметили, что главы государств обменялись мнениями о внутренней ситуации в двух странах и обговорили график совместных мероприятий на ближайшие месяцы. "В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который пребывал с визитом Москве, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ", — добавили в пресс-службе.Помимо этого, "президенты коснулись ситуации на Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", говорится в сообщении.В свою очередь, в Кремле добавили, что Путин и Лукашенко "обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу".В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 22 апреля в Москве, их переговоры продолжались более четырех часов.
https://ria.ru/20210420/lukashenko-1729073690.html
россия
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155666/11/1556661165_621:760:2338:2048_1920x0_80_0_0_b51facabf5a696ae690815a4ce01a4f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, нато, одкб, эмомали рахмон, владимир путин, белоруссия, украина, в мире

Путин и Лукашенко договорились встретиться в ближайшее время

21:50 09.05.2021 (обновлено: 23:27 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 мая — РИА новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться в ближайшее время.
Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Там отметили, что главы государств обменялись мнениями о внутренней ситуации в двух странах и обговорили график совместных мероприятий на ближайшие месяцы.
"В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который пребывал с визитом Москве, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ", — добавили в пресс-службе.
Помимо этого, "президенты коснулись ситуации на Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", говорится в сообщении.
В свою очередь, в Кремле добавили, что Путин и Лукашенко "обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу".
В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 22 апреля в Москве, их переговоры продолжались более четырех часов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 12:23
Лукашенко заявил, что у Белоруссии на Украине друзей меньше не стало
 
РоссияАлександр ЛукашенкоНАТООДКБЭмомали РахмонВладимир ПутинБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния