https://ria.ru/20210509/razgovor-1731613967.html

Путин и Лукашенко договорились встретиться в ближайшее время

Путин и Лукашенко договорились встретиться в ближайшее время

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться в ближайшее время. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T21:50

2021-05-09T21:50

2021-05-09T23:27

россия

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нато

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эмомали рахмон

владимир путин

белоруссия

украина

в мире

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МИНСК, 9 мая — РИА новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться в ближайшее время.Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.Там отметили, что главы государств обменялись мнениями о внутренней ситуации в двух странах и обговорили график совместных мероприятий на ближайшие месяцы. "В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который пребывал с визитом Москве, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ", — добавили в пресс-службе.Помимо этого, "президенты коснулись ситуации на Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", говорится в сообщении.В свою очередь, в Кремле добавили, что Путин и Лукашенко "обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу".В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 22 апреля в Москве, их переговоры продолжались более четырех часов.

https://ria.ru/20210420/lukashenko-1729073690.html

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россия, александр лукашенко, нато, одкб, эмомали рахмон, владимир путин, белоруссия, украина, в мире