Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210509/ravvin-1731566181.html
Главный раввин России поздравил ветеранов с Днем Победы
Главный раввин России поздравил ветеранов с Днем Победы
Главный раввин России Берл Лазар поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с грядущим Днем Победы, отметив что их подвиг - это высшее проявление морали и... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T12:22
2021-05-09T12:22
религия и мировоззрение
религия
россия
день победы
берл лазар
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152878/54/1528785471_0:0:2200:1237_1920x0_80_0_0_b0fc282251248184f15cc58b862ec75a.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с грядущим Днем Победы, отметив что их подвиг - это высшее проявление морали и человечности.Он отметил, что самый высокий уровень самопожертвования, "это когда человек готов рисковать собственной жизнью, чтобы исполнить самую главную волю Бога – чтобы спасти жизни других людей".По словам Берл Лазара, очень важно, чтобы ветераны продолжали выступать, встречаться с людьми, особенно с молодежью."Ведь вы – живой пример всего лучшего, что есть в душе человека! Общаясь с вами, люди получают огромный заряд позитивной энергии, хотят быть похожими на вас, сделать все, чтобы вы могли гордиться новыми поколениями", - подчеркнул главный раввин России.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152878/54/1528785471_227:0:1876:1237_1920x0_80_0_0_47bb8c725803356913f9cf8692cbf176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, россия, день победы, берл лазар, общество

Главный раввин России поздравил ветеранов с Днем Победы

12:22 09.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с грядущим Днем Победы, отметив что их подвиг - это высшее проявление морали и человечности.
"Я хочу вас поздравить с праздником Великой Победы – вашей Победы. А еще больше хочу сказать спасибо за то, что мы живем – благодаря вам; за то, что мы свободны – благодаря вам!" - приводит слова раввина его пресс-служба.
Он отметил, что самый высокий уровень самопожертвования, "это когда человек готов рисковать собственной жизнью, чтобы исполнить самую главную волю Бога – чтобы спасти жизни других людей".
"Это как раз то, что вы делали на всем протяжении той страшной войны. Это высший подвиг, проявление высшей морали и высшего человеческого достоинства! В годы войны вы показали всему миру пример силы духа, силы веры, силы правды. И после войны эти ценности остались основой вашей жизни. И сегодня вы тоже несете окружающим эти высшие ценности", - отметил раввин.
По словам Берл Лазара, очень важно, чтобы ветераны продолжали выступать, встречаться с людьми, особенно с молодежью.
"Ведь вы – живой пример всего лучшего, что есть в душе человека! Общаясь с вами, люди получают огромный заряд позитивной энергии, хотят быть похожими на вас, сделать все, чтобы вы могли гордиться новыми поколениями", - подчеркнул главный раввин России.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 00:48День Победы-2021
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияДень ПобедыБерл ЛазарОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния