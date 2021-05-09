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Главный раввин России поздравил ветеранов с Днем Победы
Главный раввин России поздравил ветеранов с Днем Победы
Главный раввин России Берл Лазар поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с грядущим Днем Победы, отметив что их подвиг - это высшее проявление морали и... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T12:22
2021-05-09T12:22
2021-05-09T12:22
религия и мировоззрение
религия
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общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с грядущим Днем Победы, отметив что их подвиг - это высшее проявление морали и человечности.Он отметил, что самый высокий уровень самопожертвования, "это когда человек готов рисковать собственной жизнью, чтобы исполнить самую главную волю Бога – чтобы спасти жизни других людей".По словам Берл Лазара, очень важно, чтобы ветераны продолжали выступать, встречаться с людьми, особенно с молодежью."Ведь вы – живой пример всего лучшего, что есть в душе человека! Общаясь с вами, люди получают огромный заряд позитивной энергии, хотят быть похожими на вас, сделать все, чтобы вы могли гордиться новыми поколениями", - подчеркнул главный раввин России.
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Главный раввин России Берл Лазар
поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с грядущим Днем Победы, отметив что их подвиг - это высшее проявление морали и человечности.
"Я хочу вас поздравить с праздником Великой Победы – вашей Победы. А еще больше хочу сказать спасибо за то, что мы живем – благодаря вам; за то, что мы свободны – благодаря вам!" - приводит слова раввина его пресс-служба.
Он отметил, что самый высокий уровень самопожертвования, "это когда человек готов рисковать собственной жизнью, чтобы исполнить самую главную волю Бога – чтобы спасти жизни других людей".
"Это как раз то, что вы делали на всем протяжении той страшной войны. Это высший подвиг, проявление высшей морали и высшего человеческого достоинства! В годы войны вы показали всему миру пример силы духа, силы веры, силы правды. И после войны эти ценности остались основой вашей жизни. И сегодня вы тоже несете окружающим эти высшие ценности", - отметил раввин.
По словам Берл Лазара, очень важно, чтобы ветераны продолжали выступать, встречаться с людьми, особенно с молодежью.
"Ведь вы – живой пример всего лучшего, что есть в душе человека! Общаясь с вами, люди получают огромный заряд позитивной энергии, хотят быть похожими на вас, сделать все, чтобы вы могли гордиться новыми поколениями", - подчеркнул главный раввин России.