https://ria.ru/20210509/ravvin-1731566181.html

Главный раввин России поздравил ветеранов с Днем Победы

Главный раввин России поздравил ветеранов с Днем Победы

Главный раввин России Берл Лазар поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с грядущим Днем Победы, отметив что их подвиг - это высшее проявление морали и... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T12:22

2021-05-09T12:22

2021-05-09T12:22

религия и мировоззрение

религия

россия

день победы

берл лазар

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с грядущим Днем Победы, отметив что их подвиг - это высшее проявление морали и человечности.Он отметил, что самый высокий уровень самопожертвования, "это когда человек готов рисковать собственной жизнью, чтобы исполнить самую главную волю Бога – чтобы спасти жизни других людей".По словам Берл Лазара, очень важно, чтобы ветераны продолжали выступать, встречаться с людьми, особенно с молодежью."Ведь вы – живой пример всего лучшего, что есть в душе человека! Общаясь с вами, люди получают огромный заряд позитивной энергии, хотят быть похожими на вас, сделать все, чтобы вы могли гордиться новыми поколениями", - подчеркнул главный раввин России.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

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религия, россия, день победы, берл лазар, общество