https://ria.ru/20210509/putin-1731557724.html

Путин рассказал о впечатлениях от парада

Путин рассказал о впечатлениях от парада

Президент Владимир Путин сообщил, что ему понравился парад Победы на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T11:17

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день победы

общество

день победы-2021

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что ему понравился парад Победы на Красной площади.После парада Путин вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном направился Александровский сад, где почтил память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата.В военном параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли около 200 единиц военной техники, в том числе легендарные танки Т-34-85, новейшие Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки "Коалиция-СВ", бронетранспортеры "Бумеранг", ракетные комплексы "Бук-М3", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и стратегические "Ярсы" с межконтинентальными баллистическими ракетами. Завершился парад пролетом 76 самолетов и вертолетов.

россия

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2021

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"Отлично!" - Путин поделился впечатлением о Параде После Парада Победы Владимир Путин прошел к возложению цветов к могиле Неизвестного солдата. Его приветствовали зрители с трибун. 2021-05-09T11:17 true PT0M35S

Торжественное шествие войск по Красной площади Парад Победы. 76 лет. Торжественное шествие войск по Красной площади 2021-05-09T11:17 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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