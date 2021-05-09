Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/putin-1731557724.html
Путин рассказал о впечатлениях от парада
Путин рассказал о впечатлениях от парада
Президент Владимир Путин сообщил, что ему понравился парад Победы на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:17
2021-05-09T12:20
день победы
общество
день победы-2021
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731565184_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_44edf1dd1bcfe7d56f324522bb5ef8fb.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что ему понравился парад Победы на Красной площади.После парада Путин вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном направился Александровский сад, где почтил память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата.В военном параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли около 200 единиц военной техники, в том числе легендарные танки Т-34-85, новейшие Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки "Коалиция-СВ", бронетранспортеры "Бумеранг", ракетные комплексы "Бук-М3", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и стратегические "Ярсы" с межконтинентальными баллистическими ракетами. Завершился парад пролетом 76 самолетов и вертолетов.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Отлично!" - Путин поделился впечатлением о Параде
После Парада Победы Владимир Путин прошел к возложению цветов к могиле Неизвестного солдата. Его приветствовали зрители с трибун.
2021-05-09T11:17
true
PT0M35S
Торжественное шествие войск по Красной площади
Парад Победы. 76 лет. Торжественное шествие войск по Красной площади
2021-05-09T11:17
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731565184_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_e58d50412807dde84efdfc5e52535c16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, день победы, общество, россия, владимир путин
Путин рассказал о впечатлениях от парада
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что ему понравился парад Победы на Красной площади.
2021-05-09T11:17
true
PT0M35S

Путин рассказал о впечатлениях от парада

11:17 09.05.2021 (обновлено: 12:20 09.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что ему понравился парад Победы на Красной площади.

"Отлично", — сказал он.

После парада Путин вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном направился Александровский сад, где почтил память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата.
В военном параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли около 200 единиц военной техники, в том числе легендарные танки Т-34-85, новейшие Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки "Коалиция-СВ", бронетранспортеры "Бумеранг", ракетные комплексы "Бук-М3", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и стратегические "Ярсы" с межконтинентальными баллистическими ракетами. Завершился парад пролетом 76 самолетов и вертолетов.
 
День Победы-2021День ПобедыОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния