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Путин рассказал о впечатлениях от парада
Путин рассказал о впечатлениях от парада
Президент Владимир Путин сообщил, что ему понравился парад Победы на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:17
2021-05-09T11:17
2021-05-09T12:20
день победы
общество
день победы-2021
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что ему понравился парад Победы на Красной площади.После парада Путин вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном направился Александровский сад, где почтил память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата.В военном параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли около 200 единиц военной техники, в том числе легендарные танки Т-34-85, новейшие Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки "Коалиция-СВ", бронетранспортеры "Бумеранг", ракетные комплексы "Бук-М3", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и стратегические "Ярсы" с межконтинентальными баллистическими ракетами. Завершился парад пролетом 76 самолетов и вертолетов.
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"Отлично!" - Путин поделился впечатлением о Параде
После Парада Победы Владимир Путин прошел к возложению цветов к могиле Неизвестного солдата. Его приветствовали зрители с трибун.
2021-05-09T11:17
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Торжественное шествие войск по Красной площади
Парад Победы. 76 лет. Торжественное шествие войск по Красной площади
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видео, день победы, общество, россия, владимир путин