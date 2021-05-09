https://ria.ru/20210509/proverka-1731545393.html

Минпросвещения начало проверку школьных программ по истории

Минпросвещения начало проверку школьных программ по истории

В колледжах и школах уже идет проверка программ обучения истории на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:54

2021-05-09T09:54

2021-05-09T11:20

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В колледжах и школах уже идет проверка программ обучения истории на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.Проверка школьных учебников истории началась в России после того, как Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул, что есть учебные пособия, в которых школьников знакомят с подробностями войны на втором фронте, но не упоминают Сталинградскую битву. Как выяснило Минпросвещения, речь идет об учебнике "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева. По нему до сих пор преподавали в училищах.Кравцов тогда пообещал, что там, где использовали эти материалы, "усилят курс истории", а позже сообщил, что ведомство уже подготовило поправки к федеральному закону "Об образовании", которые позволят усилить контроль качества учебников.

https://ria.ru/20210430/obrazovanie-1730665398.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество