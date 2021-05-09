https://ria.ru/20210509/proverka-1731545393.html
Минпросвещения начало проверку школьных программ по истории
Минпросвещения начало проверку школьных программ по истории
В колледжах и школах уже идет проверка программ обучения истории на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:54
2021-05-09T09:54
2021-05-09T11:20
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В колледжах и школах уже идет проверка программ обучения истории на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.Проверка школьных учебников истории началась в России после того, как Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул, что есть учебные пособия, в которых школьников знакомят с подробностями войны на втором фронте, но не упоминают Сталинградскую битву. Как выяснило Минпросвещения, речь идет об учебнике "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева. По нему до сих пор преподавали в училищах.Кравцов тогда пообещал, что там, где использовали эти материалы, "усилят курс истории", а позже сообщил, что ведомство уже подготовило поправки к федеральному закону "Об образовании", которые позволят усилить контроль качества учебников.
https://ria.ru/20210430/obrazovanie-1730665398.html
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество