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Минпросвещения начало проверку школьных программ по истории
Минпросвещения начало проверку школьных программ по истории
В колледжах и школах уже идет проверка программ обучения истории на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:54
2021-05-09T11:20
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В колледжах и школах уже идет проверка программ обучения истории на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.Проверка школьных учебников истории началась в России после того, как Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул, что есть учебные пособия, в которых школьников знакомят с подробностями войны на втором фронте, но не упоминают Сталинградскую битву. Как выяснило Минпросвещения, речь идет об учебнике "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева. По нему до сих пор преподавали в училищах.Кравцов тогда пообещал, что там, где использовали эти материалы, "усилят курс истории", а позже сообщил, что ведомство уже подготовило поправки к федеральному закону "Об образовании", которые позволят усилить контроль качества учебников.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество

Минпросвещения начало проверку школьных программ по истории

09:54 09.05.2021 (обновлено: 11:20 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В колледжах и школах уже идет проверка программ обучения истории на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
Проверка школьных учебников истории началась в России после того, как Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул, что есть учебные пособия, в которых школьников знакомят с подробностями войны на втором фронте, но не упоминают Сталинградскую битву. Как выяснило Минпросвещения, речь идет об учебнике "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева. По нему до сих пор преподавали в училищах.
Кравцов тогда пообещал, что там, где использовали эти материалы, "усилят курс истории", а позже сообщил, что ведомство уже подготовило поправки к федеральному закону "Об образовании", которые позволят усилить контроль качества учебников.
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РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбразование - Общество
 
 
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