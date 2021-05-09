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Минтруд не планирует делать майские праздники длинными ежегодно
Минтруд не планирует делать майские праздники длинными ежегодно
Минтруд не планирует в будущем делать майские праздники непрерывными, как в этом году, заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:53
2021-05-09T09:53
2021-05-09T11:23
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Минтруд не планирует в будущем делать майские праздники непрерывными, как в этом году, заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков.В этом году президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, майские праздники продлятся десять дней — с 1 по 10 мая. Как отмечается в указе, это сделано для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступившая с этой идеей, пояснила, что так можно будет избежать дополнительных рисков, связанных с поездками за город и обратно.Позже Путин отметил, что решение оказалось оправданным: в России продолжается снижение заболеваемости COVID-19.
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РИА Новости
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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество