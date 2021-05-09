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Минтруд не планирует делать майские праздники длинными ежегодно

Минтруд не планирует делать майские праздники длинными ежегодно

Минтруд не планирует в будущем делать майские праздники непрерывными, как в этом году, заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:53

2021-05-09T09:53

2021-05-09T11:23

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Минтруд не планирует в будущем делать майские праздники непрерывными, как в этом году, заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков.В этом году президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, майские праздники продлятся десять дней — с 1 по 10 мая. Как отмечается в указе, это сделано для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступившая с этой идеей, пояснила, что так можно будет избежать дополнительных рисков, связанных с поездками за город и обратно.Позже Путин отметил, что решение оказалось оправданным: в России продолжается снижение заболеваемости COVID-19.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество