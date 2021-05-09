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Минтруд не планирует делать майские праздники длинными ежегодно
Минтруд не планирует делать майские праздники длинными ежегодно
Минтруд не планирует в будущем делать майские праздники непрерывными, как в этом году, заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:53
2021-05-09T11:23
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Минтруд не планирует в будущем делать майские праздники непрерывными, как в этом году, заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков.В этом году президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, майские праздники продлятся десять дней — с 1 по 10 мая. Как отмечается в указе, это сделано для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступившая с этой идеей, пояснила, что так можно будет избежать дополнительных рисков, связанных с поездками за город и обратно.Позже Путин отметил, что решение оказалось оправданным: в России продолжается снижение заболеваемости COVID-19.
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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд не планирует делать майские праздники длинными ежегодно

09:53 09.05.2021 (обновлено: 11:23 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМолодой человек катается на велосипеде на Крымской набережной в парке искусств Музеон в Москве
Молодой человек катается на велосипеде на Крымской набережной в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Минтруд не планирует в будущем делать майские праздники непрерывными, как в этом году, заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков.
В этом году президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, майские праздники продлятся десять дней — с 1 по 10 мая. Как отмечается в указе, это сделано для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступившая с этой идеей, пояснила, что так можно будет избежать дополнительных рисков, связанных с поездками за город и обратно.
Позже Путин отметил, что решение оказалось оправданным: в России продолжается снижение заболеваемости COVID-19.
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Как вы проводите майские праздники?
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4 мая, 09:04
 
РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
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