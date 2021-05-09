https://ria.ru/20210509/prazdnik-1730785996.html

В РПЦ разъяснили суть Красной горки

В РПЦ разъяснили суть Красной горки

Понятие "Антипасха" в Православной церкви означает "вместо" или "напротив Пасхи" - в этот день вспоминается память апостола Фомы (в народе -Красная горка), до... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T06:00

2021-05-09T06:00

2021-05-09T06:00

религия и мировоззрение

афон (гора)

русская православная церковь

туркмения

эфиопия

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Понятие "Антипасха" в Православной церкви означает "вместо" или "напротив Пасхи" - в этот день вспоминается память апостола Фомы (в народе -Красная горка), до которого весть о воскресении Христа дошла, в каком-то смысле, ровно через неделю, сообщил РИА Новости глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).Антипасху, или Фомино воскресенье, Русская православная церковь отмечает в следующее воскресенье (в этом году 9 мая) после Пасхи - согласно Евангелию, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.Как отмечают священнослужители, в названии "Антипасха" - в переводе с греческого "вместо Пасхи" - нет никакого противопоставления - как это может показаться на первый взгляд - Пасхе, то есть, празднику Воскресения Христова. Просто для апостола Фомы Пасха в каком-то смысле наступила на неделю позже других апостолов. Как повествует Евангелие, в сам день Пасхи Фома не присутствовал при явлении воскресшего Христа своим ученикам, и, узнав об этом, выразил сомнения в реальности произошедшего чуда. Чтобы уверить своего ученика, Господь, явившись во второй раз апостолам, позволил Фоме прикоснуться к нему и к следам от ран на его руках. Антипасха в храмах празднуется так же торжественно, как и сама Пасха, с пением пасхального канона и всеми особенностями пасхального богослужения. В древности, накануне Воскресения Христова, в Великую субботу, в храмах совершалось крещение, и затем все восемь дней до Антипасхи новообращенные должны были носить светлые крещальные одежды. В том числе и поэтому неделя после Пасхи называется Светлой.Главный "герой" праздника Антипасхи, апостол Фома, впоследствии основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии (современные Иран и Туркмения), Эфиопии и Индии. За обращение в христианство сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) Фома был заключен в темницу, его пытали и убили, пронзив пятью копьями. Части мощей святого хранятся в Индии, Венгрии и на Афоне

https://ria.ru/20180415/1518615523.html

афон (гора)

туркмения

эфиопия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афон (гора), русская православная церковь, туркмения, эфиопия