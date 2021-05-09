Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210509/prazdnik-1730785996.html
В РПЦ разъяснили суть Красной горки
В РПЦ разъяснили суть Красной горки
Понятие "Антипасха" в Православной церкви означает "вместо" или "напротив Пасхи" - в этот день вспоминается память апостола Фомы (в народе -Красная горка), до... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T06:00
2021-05-09T06:00
религия и мировоззрение
афон (гора)
русская православная церковь
туркмения
эфиопия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570540686_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_acdb6e07367d42df02316d69e0a0b9c6.jpg
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Понятие "Антипасха" в Православной церкви означает "вместо" или "напротив Пасхи" - в этот день вспоминается память апостола Фомы (в народе -Красная горка), до которого весть о воскресении Христа дошла, в каком-то смысле, ровно через неделю, сообщил РИА Новости глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).Антипасху, или Фомино воскресенье, Русская православная церковь отмечает в следующее воскресенье (в этом году 9 мая) после Пасхи - согласно Евангелию, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.Как отмечают священнослужители, в названии "Антипасха" - в переводе с греческого "вместо Пасхи" - нет никакого противопоставления - как это может показаться на первый взгляд - Пасхе, то есть, празднику Воскресения Христова. Просто для апостола Фомы Пасха в каком-то смысле наступила на неделю позже других апостолов. Как повествует Евангелие, в сам день Пасхи Фома не присутствовал при явлении воскресшего Христа своим ученикам, и, узнав об этом, выразил сомнения в реальности произошедшего чуда. Чтобы уверить своего ученика, Господь, явившись во второй раз апостолам, позволил Фоме прикоснуться к нему и к следам от ран на его руках. Антипасха в храмах празднуется так же торжественно, как и сама Пасха, с пением пасхального канона и всеми особенностями пасхального богослужения. В древности, накануне Воскресения Христова, в Великую субботу, в храмах совершалось крещение, и затем все восемь дней до Антипасхи новообращенные должны были носить светлые крещальные одежды. В том числе и поэтому неделя после Пасхи называется Светлой.Главный "герой" праздника Антипасхи, апостол Фома, впоследствии основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии (современные Иран и Туркмения), Эфиопии и Индии. За обращение в христианство сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) Фома был заключен в темницу, его пытали и убили, пронзив пятью копьями. Части мощей святого хранятся в Индии, Венгрии и на Афоне
https://ria.ru/20180415/1518615523.html
афон (гора)
туркмения
эфиопия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570540686_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_e1aa99dd260061bc62ed2783bc9197b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афон (гора), русская православная церковь, туркмения, эфиопия

В РПЦ разъяснили суть Красной горки

06:00 09.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПраздник "Красная горка" во Владивостоке
Праздник Красная горка во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Понятие "Антипасха" в Православной церкви означает "вместо" или "напротив Пасхи" - в этот день вспоминается память апостола Фомы (в народе -Красная горка), до которого весть о воскресении Христа дошла, в каком-то смысле, ровно через неделю, сообщил РИА Новости глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).
Антипасху, или Фомино воскресенье, Русская православная церковь отмечает в следующее воскресенье (в этом году 9 мая) после Пасхи - согласно Евангелию, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
"Греческая приставка "анти-" имеет достаточно широкий смысл, "вместо" (сравните "антиминс" - "вместо престола") или "напротив" (сравните "Антиливан" - хребет напротив Ливанских гор). Так и Антипасха - воскресение "напротив" пасхального, то есть, первое воскресение после Пасхи, память апостола Фомы", - рассказал иеромонах Макарий. По его словам, начиная с этого дня в православных храмах совершают венчание браков.
Как отмечают священнослужители, в названии "Антипасха" - в переводе с греческого "вместо Пасхи" - нет никакого противопоставления - как это может показаться на первый взгляд - Пасхе, то есть, празднику Воскресения Христова. Просто для апостола Фомы Пасха в каком-то смысле наступила на неделю позже других апостолов.
Как повествует Евангелие, в сам день Пасхи Фома не присутствовал при явлении воскресшего Христа своим ученикам, и, узнав об этом, выразил сомнения в реальности произошедшего чуда. Чтобы уверить своего ученика, Господь, явившись во второй раз апостолам, позволил Фоме прикоснуться к нему и к следам от ран на его руках.
Свадебные гуляния накануне Красной горки на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 15.04.2018
15 апреля 2018, 08:00Религия и мировоззрение
"В загс или на кладбище?" Почему Красную горку отмечают неправильно
Антипасха в храмах празднуется так же торжественно, как и сама Пасха, с пением пасхального канона и всеми особенностями пасхального богослужения. В древности, накануне Воскресения Христова, в Великую субботу, в храмах совершалось крещение, и затем все восемь дней до Антипасхи новообращенные должны были носить светлые крещальные одежды. В том числе и поэтому неделя после Пасхи называется Светлой.
Главный "герой" праздника Антипасхи, апостол Фома, впоследствии основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии (современные Иран и Туркмения), Эфиопии и Индии. За обращение в христианство сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) Фома был заключен в темницу, его пытали и убили, пронзив пятью копьями. Части мощей святого хранятся в Индии, Венгрии и на Афоне
 
Религия и мировоззрениеАфон (гора)Русская православная церковьТуркменияЭфиопия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Парад Победы на Красной площадиПарад Победы. Онлайн-репортаж09:30
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы
11:23В Волгограде прошел военный парад в честь Дня Победы
11:23Путин почтил память погибших воинов у могилы Неизвестного Солдата
11:20В Москве 1150 человек госпитализировали с коронавирусом за сутки
11:17Путин рассказал о своих впечатлениях от парада
11:17Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 334 пациента с коронавирусом
11:02В России за сутки 7517 человек вылечились после COVID-19
11:02В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса
11:01В Москве выявили 2828 новых случаев COVID-19
10:53Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы
10:52В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации
10:52На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы
10:27При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек
10:27Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин
10:23В Новосибирске завели дело о несвоевременной выдаче лекарств ветерану
10:21Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде
10:21Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную
10:20Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы
Лента новостейМолния