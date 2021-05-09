https://ria.ru/20210509/posol-1731575557.html

Посол России возложил цветы к могиле разведчика Зорге в Японии

Посол России возложил цветы к могиле разведчика Зорге в Японии

Церемония возложения цветов у могилы легендарного разведчика Рихарда Зорге прошла в пригороде Токио на кладбище Тама в годовщину 76-летия Победы, в ней... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T13:58

2021-05-09T13:58

2021-05-09T13:58

день победы-2021

россия

рихард зорге

михаил галузин

великая отечественная война (1941-1945)

япония

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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Церемония возложения цветов у могилы легендарного разведчика Рихарда Зорге прошла в пригороде Токио на кладбище Тама в годовщину 76-летия Победы, в ней поучаствовали посол России в Японии Михаил Галузин и главы диппредставительств стран СНГ.В ходе церемонии "была отмечена важность сохранения общей исторической памяти о непреходящем значении Победы и решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, освобождении народов Европы от нацистского порабощения".Рихард Зорге - легендарный разведчик, который работал в Японии под агентурными псевдонимами "Рамзай" и "Инсон". Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. Он передавал свои радиограммы практически через день, работая в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Зорге арестовали в 1941 году, в 1944 году он был казнен и похоронен в братской могиле.Гражданская жена или, как говорят японцы, "японская" жена Ханако Исии пять лет добивалась от оккупационных властей разрешения на эксгумацию. В 1949 году она опознала по останкам Рихарда Зорге и перезахоронила на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги. В 1956 году Исии вместе с соратниками установили скромный камень серого цвета на могиле Зорге, где по-японски было написано, что там лежит герой войны, отдавший жизнь в борьбе за мир.В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание героя Советского Союза, и в 1966 году при помощи посольства СССР в Японии была установлена плита из черного гранита, а справа и слева - две другие плиты. Слева перечислены все соратники Зорге с датами смерти, а справа серая гранитная плита фактически повторяет ту первоначальную плиту, которую установила Ханако Исии. Сама Ханако Исии до своей смерти ухаживала за этой могилой, она умерла в 2000 году. Урна с ее прахом находится на могиле Зорге - перед овальным камнем на мраморной плите.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html

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россия, рихард зорге, михаил галузин, великая отечественная война (1941-1945), япония