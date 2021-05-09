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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/posol-1731575557.html
Посол России возложил цветы к могиле разведчика Зорге в Японии
Посол России возложил цветы к могиле разведчика Зорге в Японии
Церемония возложения цветов у могилы легендарного разведчика Рихарда Зорге прошла в пригороде Токио на кладбище Тама в годовщину 76-летия Победы, в ней... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:58
2021-05-09T13:58
день победы-2021
россия
рихард зорге
михаил галузин
великая отечественная война (1941-1945)
япония
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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Церемония возложения цветов у могилы легендарного разведчика Рихарда Зорге прошла в пригороде Токио на кладбище Тама в годовщину 76-летия Победы, в ней поучаствовали посол России в Японии Михаил Галузин и главы диппредставительств стран СНГ.В ходе церемонии "была отмечена важность сохранения общей исторической памяти о непреходящем значении Победы и решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, освобождении народов Европы от нацистского порабощения".Рихард Зорге - легендарный разведчик, который работал в Японии под агентурными псевдонимами "Рамзай" и "Инсон". Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. Он передавал свои радиограммы практически через день, работая в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Зорге арестовали в 1941 году, в 1944 году он был казнен и похоронен в братской могиле.Гражданская жена или, как говорят японцы, "японская" жена Ханако Исии пять лет добивалась от оккупационных властей разрешения на эксгумацию. В 1949 году она опознала по останкам Рихарда Зорге и перезахоронила на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги. В 1956 году Исии вместе с соратниками установили скромный камень серого цвета на могиле Зорге, где по-японски было написано, что там лежит герой войны, отдавший жизнь в борьбе за мир.В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание героя Советского Союза, и в 1966 году при помощи посольства СССР в Японии была установлена плита из черного гранита, а справа и слева - две другие плиты. Слева перечислены все соратники Зорге с датами смерти, а справа серая гранитная плита фактически повторяет ту первоначальную плиту, которую установила Ханако Исии. Сама Ханако Исии до своей смерти ухаживала за этой могилой, она умерла в 2000 году. Урна с ее прахом находится на могиле Зорге - перед овальным камнем на мраморной плите.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
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россия, рихард зорге, михаил галузин, великая отечественная война (1941-1945), япония

Посол России возложил цветы к могиле разведчика Зорге в Японии

13:58 09.05.2021
 
© РИА Новости / Ксения НакаМогила Рихарда Зорге в Японии
Могила Рихарда Зорге в Японии - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Ксения Нака
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Церемония возложения цветов у могилы легендарного разведчика Рихарда Зорге прошла в пригороде Токио на кладбище Тама в годовщину 76-летия Победы, в ней поучаствовали посол России в Японии Михаил Галузин и главы диппредставительств стран СНГ.
"По случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая …посол России в Японии М.Ю. Галузин, послы стран СНГ и работники российской дипмиссии в Токио почтили память Героя Советского Союза Р. Зорге - выдающегося разведчика, который внес большой вклад в Победу, выполняя свою миссию на территории Японии", - говорится в сообщении посольства в соцсети Facebook.
В ходе церемонии "была отмечена важность сохранения общей исторической памяти о непреходящем значении Победы и решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, освобождении народов Европы от нацистского порабощения".
Рихард Зорге - легендарный разведчик, который работал в Японии под агентурными псевдонимами "Рамзай" и "Инсон". Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, а в сентябре 1941 года передал, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. Он передавал свои радиограммы практически через день, работая в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Зорге арестовали в 1941 году, в 1944 году он был казнен и похоронен в братской могиле.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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Гражданская жена или, как говорят японцы, "японская" жена Ханако Исии пять лет добивалась от оккупационных властей разрешения на эксгумацию. В 1949 году она опознала по останкам Рихарда Зорге и перезахоронила на кладбище Тама, арендовав участок на собственные деньги. В 1956 году Исии вместе с соратниками установили скромный камень серого цвета на могиле Зорге, где по-японски было написано, что там лежит герой войны, отдавший жизнь в борьбе за мир.
В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание героя Советского Союза, и в 1966 году при помощи посольства СССР в Японии была установлена плита из черного гранита, а справа и слева - две другие плиты. Слева перечислены все соратники Зорге с датами смерти, а справа серая гранитная плита фактически повторяет ту первоначальную плиту, которую установила Ханако Исии. Сама Ханако Исии до своей смерти ухаживала за этой могилой, она умерла в 2000 году. Урна с ее прахом находится на могиле Зорге - перед овальным камнем на мраморной плите.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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День Победы-2021РоссияРихард ЗоргеМихаил ГалузинВеликая Отечественная война (1941-1945)Япония
 
 
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