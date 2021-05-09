https://ria.ru/20210509/polsha-1731579648.html

В Варшаве дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов

В Варшаве дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов

Российские дипломаты отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне возложением венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве,... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:45

2021-05-09T14:45

2021-05-09T14:45

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ВАРШАВА, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне возложением венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Из-за коронавируса торжественные мероприятия пришлось провести, ограничив число участников. На мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, где похоронены около 22 тысяч советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Польши от войск нацистской Германии в 1944-1945 годах, собрались российские дипломаты. К ним присоединились сотрудники посольств Армении, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, а также представители общественных и ветеранских организаций, ветераны Войска польского.Под песни военных лет собравшиеся возложили цветы к стеле в центре кладбища, на которой на двух языках написано "Вечная слава воинам Советской армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков с 1944 по 1945 годы".Представители официальных польских властей на этом мероприятии традиционно не присутствовали.По последней информации, на территории Польши осталось чуть более 100 из 561 памятника советским солдатам. С начала 2020 года по настоящее время имели место девять случаев демонтажа/обезличивания по прямому указанию воеводских или местных властей памятников и памятных знаков красноармейцам.Осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти в числе прочего к сносу советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - памятники солдатам Красной армии.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

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варшава

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Возложение цветов к мемориалу в Варшаве Празднование Дня Победы в Варшаве, возложение цветов к мемориалу. 2021-05-09T14:45 true PT0M32S

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день победы, польша, варшава, в мире