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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/polk-1731615016.html
В США началась акция "Бессмертный полк Live"
В США началась акция "Бессмертный полк Live"
В городах США началась акция "Бессмертный полк Live" - из-за ситуации с коронавирусом она проходит в онлайн-формате, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T22:14
2021-05-09T23:52
день победы-2021
сергей кошелев
снг
канзас-сити (миссури)
миссури
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. В городах США началась акция "Бессмертный полк Live" - из-за ситуации с коронавирусом она проходит в онлайн-формате, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил РИА Новости координатор акции, президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, в мероприятии примут участие 22 города США. "В их числе Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго – все крупные города США, а также такие населенные пункты, как Гонолулу (на Гавайях), Феникс (штат Аризона), Канзас-Сити (штат Миссури)", - сказал Кочан.По его словам, согласно сценарию, участники будут по очереди включаться из разных городов и поздравлять всех с Днем Победы. "В каком-то городе это будет концерт ко Дню Победы, где-то это будет возложение цветов", - рассказал координатор.Он добавил, что, в частности, в Чикаго пройдет концерт, а в Нью-Йорке будет возложение цветов в Бэттери-парк.Ожидается, что в акции примут участие послы стран СНГ, ветераны Великой Отечественной войны и все неравнодушные. На дипломатическом уровне ожидается, что от РФ будет участвовать временный поверенный в делах РФ в США Сергей Кошелев, добавил Кочан."Из-за связанных с пандемией продолжающихся ограничений по количеству людей, которые могут собираться, мы в США не можем проводить полномасштабную акцию "Бессмертный полк" и выходить на улицы с портретами наших дедов. Но смысл акции заключается не в том, чтобы выйти на улицу, а в том, чтобы вспомнить героя в своей семье и рассказать об этом герое своим детям и следующим поколениям", - заявил РИА Новости Кочан."И для этого не так важно, выходим мы на улицу или садимся перед экраном компьютера и следим за онлайн-трансляциями. Главное – это память, которую мы сохраняем и передаем следующим поколениям", - подчеркнул он.По его словам, во времена до пандемии в США на акцию "Бессмертный полк" собиралось около 8 тысяч человек. Только в Нью-Йорке сейчас проживает около 350 ветеранов ВОВ, детей войны и блокадников, добавил он.Американские ветераны приняли участие в виртуальной акции."Сегодня я… встречаюсь с людьми из России. Мы вместе, мы помогаем построить мир без войны. И я хочу продолжить участвовать в подобной встрече в следующем году в связи с этой годовщиной", - заявил ветеран Второй мировой войны от США Ал Корби, видеообращение которого было показано на мероприятии.Он рассказал, что служил в ВВС на тяжелом бомбардировщике B-24.К поздравлениям присоединился и ветеран США наших времен в ходе подключения из Портленда. "Это прекрасный день. Я ветеран морской пехоты США в отставке, и мы отдаем дань уважения всем ветеранам. Спасибо вам большое за то, что вы отмечаете этот день", - заявил он.
https://ria.ru/20210509/madrid-1731598806.html
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Послы стран СНГ в Сербии возлагают цветы к мемориалу
Со спикером сербского парламента венки возложили представители посольств РФ, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана.
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сергей кошелев, снг, канзас-сити (миссури), миссури, сша, в мире

В США началась акция "Бессмертный полк Live"

22:14 09.05.2021 (обновлено: 23:52 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Бруклинском мосту в Нью-Йорке
Участники акции Бессмертный полк в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Бруклинском мосту в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Роман Махмутов
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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. В городах США началась акция "Бессмертный полк Live" - из-за ситуации с коронавирусом она проходит в онлайн-формате, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил РИА Новости координатор акции, президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, в мероприятии примут участие 22 города США. "В их числе Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго – все крупные города США, а также такие населенные пункты, как Гонолулу (на Гавайях), Феникс (штат Аризона), Канзас-Сити (штат Миссури)", - сказал Кочан.
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По его словам, согласно сценарию, участники будут по очереди включаться из разных городов и поздравлять всех с Днем Победы. "В каком-то городе это будет концерт ко Дню Победы, где-то это будет возложение цветов", - рассказал координатор.
Он добавил, что, в частности, в Чикаго пройдет концерт, а в Нью-Йорке будет возложение цветов в Бэттери-парк.
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В Берлине в рамках акции "Бессмертный полк" прошла минута молчания
Ожидается, что в акции примут участие послы стран СНГ, ветераны Великой Отечественной войны и все неравнодушные. На дипломатическом уровне ожидается, что от РФ будет участвовать временный поверенный в делах РФ в США Сергей Кошелев, добавил Кочан.
"Из-за связанных с пандемией продолжающихся ограничений по количеству людей, которые могут собираться, мы в США не можем проводить полномасштабную акцию "Бессмертный полк" и выходить на улицы с портретами наших дедов. Но смысл акции заключается не в том, чтобы выйти на улицу, а в том, чтобы вспомнить героя в своей семье и рассказать об этом герое своим детям и следующим поколениям", - заявил РИА Новости Кочан.
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"И для этого не так важно, выходим мы на улицу или садимся перед экраном компьютера и следим за онлайн-трансляциями. Главное – это память, которую мы сохраняем и передаем следующим поколениям", - подчеркнул он.
По его словам, во времена до пандемии в США на акцию "Бессмертный полк" собиралось около 8 тысяч человек. Только в Нью-Йорке сейчас проживает около 350 ветеранов ВОВ, детей войны и блокадников, добавил он.
Американские ветераны приняли участие в виртуальной акции.
"Сегодня я… встречаюсь с людьми из России. Мы вместе, мы помогаем построить мир без войны. И я хочу продолжить участвовать в подобной встрече в следующем году в связи с этой годовщиной", - заявил ветеран Второй мировой войны от США Ал Корби, видеообращение которого было показано на мероприятии.
Он рассказал, что служил в ВВС на тяжелом бомбардировщике B-24.
К поздравлениям присоединился и ветеран США наших времен в ходе подключения из Портленда. "Это прекрасный день. Я ветеран морской пехоты США в отставке, и мы отдаем дань уважения всем ветеранам. Спасибо вам большое за то, что вы отмечаете этот день", - заявил он.
 
День Победы-2021Сергей КошелевСНГКанзас-Сити (Миссури)МиссуриСШАВ мире
 
 
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