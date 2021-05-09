Поиски главы омского Минздрава приостановили до утра
23:41 09.05.2021 (обновлено: 23:49 09.05.2021)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
ОМСК, 9 мая - РИА Новости. Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского приостановлены до утра, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт", что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области информацию опровергли. По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал в лес на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово (в 270 километрах от Омска) и пропал. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили только к вечеру 9 мая, тогда же в 6,5 километрах от охотбазы нашли квадроцикл чиновника.
"Да, (поиски) приостановлены", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Омской области.
Как ранее сообщили РИА Новости в УМВД по Омской области, в поисках участвуют волонтёры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", личный состав местного пункта полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Задействованы вертолёт и беспилотные летательные аппараты. В ГУ МЧС по Омской области добавили, что на поиски направлено 10 спасателей на двух личных автомобилях. РИА Новости пока не удалось связаться с местным представителем отряда "Лиза Алерт", а куратор по региону сообщила, что не располагает данными об обнаружении Мураховского.
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Мураховский до назначения министром здравоохранения региона работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда 20 августа 2020 года на автомобиле скорой помощи с самолёта доставили Алексея Навального.
В Омской области в ночь на 10 мая наблюдается ухудшение погоды – видимость затруднена из-за смога от пожаров, температура +12 градусов, порывы ветра до 8 метров в секунду.