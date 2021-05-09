https://ria.ru/20210509/podvig-1731618956.html

Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов

Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов

Попытки глумления над героическим наследием советских воинов встретят самый решительный отпор, заявил временный поверенный в делах РФ в США Сергей Кошелев в... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T23:46

2021-05-09T23:46

2021-05-09T23:46

день победы-2021

сергей кошелев

снг

канзас-сити (миссури)

миссури

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Попытки глумления над героическим наследием советских воинов встретят самый решительный отпор, заявил временный поверенный в делах РФ в США Сергей Кошелев в ходе виртуальной акции "Бессмертный полк", проходящей в США."К сожалению, чем больше лет проходит с той поры, чем меньше остается с нами живых очевидцев, тем чаще наблюдаются попытки переписать историю, очернить память поколения освободителей, поставив его в один ряд с нацистскими оккупантами и палачами", - сказал Кошелев."Наша священная обязанность – сохранить для потомков правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого. Попытки глумления над героическим наследием наших предков недопустимы и непременно встретят самый решительный отпор", - подчеркнул он.Дипломат выразил признательность всем соотечественникам, "для которых сохранение в США памяти о героях Великой Отечественной войны не пустой звук".В городах США проходит акция "Бессмертный полк Live" - из-за ситуации с коронавирусом она организована в онлайн-формате. В мероприятии принимают участие дипломаты стран СНГ и жители 22 городов США. В их числе Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго, Сиэтл, Филадельфия, Денвер, Бостон, Гонолулу (на Гавайях), Феникс (штат Аризона), Канзас-Сити (штат Миссури).

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

канзас-сити (миссури)

миссури

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кошелев, снг, канзас-сити (миссури), миссури, сша, в мире