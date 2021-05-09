Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВетераны во время празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Вечной Славы в Киеве
НЬЮ-ЙОРК, 9 мая – РИА Новости. Попытки глумления над героическим наследием советских воинов встретят самый решительный отпор, заявил временный поверенный в делах РФ в США Сергей Кошелев в ходе виртуальной акции "Бессмертный полк", проходящей в США.
"К сожалению, чем больше лет проходит с той поры, чем меньше остается с нами живых очевидцев, тем чаще наблюдаются попытки переписать историю, очернить память поколения освободителей, поставив его в один ряд с нацистскими оккупантами и палачами", - сказал Кошелев.
"Наша священная обязанность – сохранить для потомков правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого. Попытки глумления над героическим наследием наших предков недопустимы и непременно встретят самый решительный отпор", - подчеркнул он.
Дипломат выразил признательность всем соотечественникам, "для которых сохранение в США памяти о героях Великой Отечественной войны не пустой звук".
В городах США проходит акция "Бессмертный полк Live" - из-за ситуации с коронавирусом она организована в онлайн-формате. В мероприятии принимают участие дипломаты стран СНГ и жители 22 городов США. В их числе Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго, Сиэтл, Филадельфия, Денвер, Бостон, Гонолулу (на Гавайях), Феникс (штат Аризона), Канзас-Сити (штат Миссури).