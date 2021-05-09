https://ria.ru/20210509/pobeda-1731581930.html
В Сочи проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы
В Сочи проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы проходят в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:01
2021-05-09T15:01
2021-05-09T15:06
день победы-2021
алексей копайгородский
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
сочи
общество
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СОЧИ, 9 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы проходят в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации."В Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы... Начались (мероприятия - ред.) с возложения цветов к Вечному Огню на мемориале в Завокзальном микрорайоне и к стеле "Братская могила", - сказали в пресс-службе.Уточняется, что в мероприятии принял участие глава города Алексей Копайгородский."Более 18 тысяч жителей Сочи были мобилизованы на фронт. Более четырех с половиной тысяч из них не вернулись домой. Низкий поклон всем, кто ковал Великую Победу на полях сражений, в больничных палатах, у промышленных станков. Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшнего дня. Крепкого здоровья всем ныне живущим ветеранам", – приводятся в сообщении слова Копайгородского.Также, как сообщают городские власти, на курорте организована выставка вооружения сочинского гарнизона. На ней представлены двенадцать образцов военной и специальной техники войск ПВО, связи, автомашины для перевозки личного состава и ведения общевойскового боя, средства разведки, беспилотные летательные аппараты, а также девять образцов формы одежды разных родов войск.Как отметили в пресс-службе, торжественные мероприятия проходят во всех районах города. В рамках акции "Никто не забыт, ничто не забыто!" жители города возлагают цветы к братским могилам, одиночным захоронениям Героев Советского Союза и объектам военной истории. На площадях и в парках проходят тематические мероприятия. Муниципальные музеи будут открыты весь день для посетителей. Завершится празднование Дня Победы фейерверком во всех районах курорта.Также ранее сообщалось, что в Сочи ещё накануне стартовала акция "Парад у дома ветерана". Во дворах фронтовиков проходят парадом юнармейцы, а творческие агитбригады организуют музыкальные поздравления.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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алексей копайгородский, день победы, великая отечественная война (1941-1945), сочи, общество
СОЧИ, 9 мая - РИА Новости.
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы проходят в Сочи
, сообщает пресс-служба городской администрации.
"В Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы... Начались (мероприятия - ред.) с возложения цветов к Вечному Огню на мемориале в Завокзальном микрорайоне и к стеле "Братская могила", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что в мероприятии принял участие глава города Алексей Копайгородский
.
"Более 18 тысяч жителей Сочи были мобилизованы на фронт. Более четырех с половиной тысяч из них не вернулись домой. Низкий поклон всем, кто ковал Великую Победу на полях сражений, в больничных палатах, у промышленных станков. Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшнего дня. Крепкого здоровья всем ныне живущим ветеранам", – приводятся в сообщении слова Копайгородского.
Также, как сообщают городские власти, на курорте организована выставка вооружения сочинского гарнизона. На ней представлены двенадцать образцов военной и специальной техники войск ПВО, связи, автомашины для перевозки личного состава и ведения общевойскового боя, средства разведки, беспилотные летательные аппараты, а также девять образцов формы одежды разных родов войск.
"Мы гордимся вкладом Сочи в Великую Победу. В июле 1941-го вышел приказ о создании на базе курортных санаториев Сочи госпитальной базы на 20 тысяч человек. В то время город мог принять в два раза меньше. Трудовые коллективы и местные жители за месяц перепрофилировали гостиницы, санатории и дома отдыха в эвакуационные госпитали. В августе 1941-го в город прибыл первый эшелон с ранеными. За годы войны госпитали курорта вернули в строй около 400 тысяч советских солдат", – цитируются в сообщении слова председателя городского собрания Сочи Виктора Филонова.
Как отметили в пресс-службе, торжественные мероприятия проходят во всех районах города. В рамках акции "Никто не забыт, ничто не забыто!" жители города возлагают цветы к братским могилам, одиночным захоронениям Героев Советского Союза и объектам военной истории. На площадях и в парках проходят тематические мероприятия. Муниципальные музеи будут открыты весь день для посетителей. Завершится празднование Дня Победы фейерверком во всех районах курорта.
Также ранее сообщалось, что в Сочи ещё накануне стартовала акция "Парад у дома ветерана". Во дворах фронтовиков проходят парадом юнармейцы, а творческие агитбригады организуют музыкальные поздравления.