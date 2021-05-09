Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731581930.html
В Сочи проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы
В Сочи проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы проходят в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:01
2021-05-09T15:06
день победы-2021
алексей копайгородский
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
сочи
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731582450_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_36b3763bc23a7ac3a034b9c98e513bd7.jpg
СОЧИ, 9 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы проходят в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации."В Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы... Начались (мероприятия - ред.) с возложения цветов к Вечному Огню на мемориале в Завокзальном микрорайоне и к стеле "Братская могила", - сказали в пресс-службе.Уточняется, что в мероприятии принял участие глава города Алексей Копайгородский."Более 18 тысяч жителей Сочи были мобилизованы на фронт. Более четырех с половиной тысяч из них не вернулись домой. Низкий поклон всем, кто ковал Великую Победу на полях сражений, в больничных палатах, у промышленных станков. Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшнего дня. Крепкого здоровья всем ныне живущим ветеранам", – приводятся в сообщении слова Копайгородского.Также, как сообщают городские власти, на курорте организована выставка вооружения сочинского гарнизона. На ней представлены двенадцать образцов военной и специальной техники войск ПВО, связи, автомашины для перевозки личного состава и ведения общевойскового боя, средства разведки, беспилотные летательные аппараты, а также девять образцов формы одежды разных родов войск.Как отметили в пресс-службе, торжественные мероприятия проходят во всех районах города. В рамках акции "Никто не забыт, ничто не забыто!" жители города возлагают цветы к братским могилам, одиночным захоронениям Героев Советского Союза и объектам военной истории. На площадях и в парках проходят тематические мероприятия. Муниципальные музеи будут открыты весь день для посетителей. Завершится празднование Дня Победы фейерверком во всех районах курорта.Также ранее сообщалось, что в Сочи ещё накануне стартовала акция "Парад у дома ветерана". Во дворах фронтовиков проходят парадом юнармейцы, а творческие агитбригады организуют музыкальные поздравления.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731582450_60:0:761:526_1920x0_80_0_0_b813df8b0140cc09b5b5645ae982d6e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей копайгородский, день победы, великая отечественная война (1941-1945), сочи, общество

В Сочи проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы

15:01 09.05.2021 (обновлено: 15:06 09.05.2021)
 
© Фото : Администрация города СочиГлава города Алексей Копайгородский во время возложения цветов к Вечному Огню в Сочи
Глава города Алексей Копайгородский во время возложения цветов к Вечному Огню в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : Администрация города Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы проходят в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации.
"В Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы... Начались (мероприятия - ред.) с возложения цветов к Вечному Огню на мемориале в Завокзальном микрорайоне и к стеле "Братская могила", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что в мероприятии принял участие глава города Алексей Копайгородский.
"Более 18 тысяч жителей Сочи были мобилизованы на фронт. Более четырех с половиной тысяч из них не вернулись домой. Низкий поклон всем, кто ковал Великую Победу на полях сражений, в больничных палатах, у промышленных станков. Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшнего дня. Крепкого здоровья всем ныне живущим ветеранам", – приводятся в сообщении слова Копайгородского.
Также, как сообщают городские власти, на курорте организована выставка вооружения сочинского гарнизона. На ней представлены двенадцать образцов военной и специальной техники войск ПВО, связи, автомашины для перевозки личного состава и ведения общевойскового боя, средства разведки, беспилотные летательные аппараты, а также девять образцов формы одежды разных родов войск.
"Мы гордимся вкладом Сочи в Великую Победу. В июле 1941-го вышел приказ о создании на базе курортных санаториев Сочи госпитальной базы на 20 тысяч человек. В то время город мог принять в два раза меньше. Трудовые коллективы и местные жители за месяц перепрофилировали гостиницы, санатории и дома отдыха в эвакуационные госпитали. В августе 1941-го в город прибыл первый эшелон с ранеными. За годы войны госпитали курорта вернули в строй около 400 тысяч советских солдат", – цитируются в сообщении слова председателя городского собрания Сочи Виктора Филонова.
Как отметили в пресс-службе, торжественные мероприятия проходят во всех районах города. В рамках акции "Никто не забыт, ничто не забыто!" жители города возлагают цветы к братским могилам, одиночным захоронениям Героев Советского Союза и объектам военной истории. На площадях и в парках проходят тематические мероприятия. Муниципальные музеи будут открыты весь день для посетителей. Завершится празднование Дня Победы фейерверком во всех районах курорта.
Также ранее сообщалось, что в Сочи ещё накануне стартовала акция "Парад у дома ветерана". Во дворах фронтовиков проходят парадом юнармейцы, а творческие агитбригады организуют музыкальные поздравления.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
00:48День Победы-2021
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
 
День Победы-2021Алексей КопайгородскийДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)СочиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния