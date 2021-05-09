https://ria.ru/20210509/pobeda-1731581930.html

В Сочи проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы

В Сочи проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы проходят в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:01

2021-05-09T15:01

2021-05-09T15:06

день победы-2021

алексей копайгородский

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

сочи

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731582450_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_36b3763bc23a7ac3a034b9c98e513bd7.jpg

СОЧИ, 9 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы проходят в Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации."В Сочи проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы... Начались (мероприятия - ред.) с возложения цветов к Вечному Огню на мемориале в Завокзальном микрорайоне и к стеле "Братская могила", - сказали в пресс-службе.Уточняется, что в мероприятии принял участие глава города Алексей Копайгородский."Более 18 тысяч жителей Сочи были мобилизованы на фронт. Более четырех с половиной тысяч из них не вернулись домой. Низкий поклон всем, кто ковал Великую Победу на полях сражений, в больничных палатах, у промышленных станков. Вечная память тем, кто не дожил до сегодняшнего дня. Крепкого здоровья всем ныне живущим ветеранам", – приводятся в сообщении слова Копайгородского.Также, как сообщают городские власти, на курорте организована выставка вооружения сочинского гарнизона. На ней представлены двенадцать образцов военной и специальной техники войск ПВО, связи, автомашины для перевозки личного состава и ведения общевойскового боя, средства разведки, беспилотные летательные аппараты, а также девять образцов формы одежды разных родов войск.Как отметили в пресс-службе, торжественные мероприятия проходят во всех районах города. В рамках акции "Никто не забыт, ничто не забыто!" жители города возлагают цветы к братским могилам, одиночным захоронениям Героев Советского Союза и объектам военной истории. На площадях и в парках проходят тематические мероприятия. Муниципальные музеи будут открыты весь день для посетителей. Завершится празднование Дня Победы фейерверком во всех районах курорта.Также ранее сообщалось, что в Сочи ещё накануне стартовала акция "Парад у дома ветерана". Во дворах фронтовиков проходят парадом юнармейцы, а творческие агитбригады организуют музыкальные поздравления.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей копайгородский, день победы, великая отечественная война (1941-1945), сочи, общество