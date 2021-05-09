Руденя: День Победы дорог для всех жителей Тверской области
14:41 09.05.2021 (обновлено: 16:09 09.05.2021)
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на параде Победы
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 9 мая – РИА Новости. День Победы дорог для каждого гражданина нашей страны, для всех, кто живет и трудится на героической тверской земле, заявил на митинге, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"День Победы дорог для каждого гражданина нашей страны, для всех, кто живет и трудится на героической тверской земле. Мы гордимся фронтовиками и тружениками тыла, всеми, кто отстоял свободу нашей Родины, восстановил страну после войны. Мы гордимся вооруженными силами Российской Федерации, способными защитить страну от любой угрозы", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
В городе воинской славы Твери в День Победы состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В строю по центру Твери прошли рота почетного караула, парадные расчеты Военной академии ВКО, Тверского суворовского военного училища, военных частей - всего 1,4 тысячи человек. В прохождении войск участвовала военная техника Тверского гарнизона: бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы и другие машины. Над Тверью пролетели три военно-транспортных самолета Ил-76 и 13 вертолетов – МИ-26, КА-52 и МИ-28 из 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава в Торжке, возвращавшиеся с Парада Победы в Москве.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на митинге поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за подвиг и самоотверженный труд.
В Тверской области торжества в честь Дня Победы начались у Ржевского мемориала Советскому солдату. Праздничные мероприятия сегодня проходят в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Белом и Зубцове, всех муниципальных образованиях региона, отметили в пресс-службе.