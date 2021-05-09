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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731579176.html
Руденя: День Победы дорог для всех жителей Тверской области
Руденя: День Победы дорог для всех жителей Тверской области
День Победы дорог для каждого гражданина нашей страны, для всех, кто живет и трудится на героической тверской земле, заявил на митинге, посвященному 76-й... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:41
2021-05-09T16:09
тверская область
россия
игорь руденя
тверское суворовское военное училище
ил-76
ми-26
ми-28
москва
тверская область
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ТВЕРЬ, 9 мая – РИА Новости. День Победы дорог для каждого гражданина нашей страны, для всех, кто живет и трудится на героической тверской земле, заявил на митинге, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, губернатор Тверской области Игорь Руденя."День Победы дорог для каждого гражданина нашей страны, для всех, кто живет и трудится на героической тверской земле. Мы гордимся фронтовиками и тружениками тыла, всеми, кто отстоял свободу нашей Родины, восстановил страну после войны. Мы гордимся вооруженными силами Российской Федерации, способными защитить страну от любой угрозы", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства. В городе воинской славы Твери в День Победы состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, сообщает пресс-служба регионального правительства. В строю по центру Твери прошли рота почетного караула, парадные расчеты Военной академии ВКО, Тверского суворовского военного училища, военных частей - всего 1,4 тысячи человек. В прохождении войск участвовала военная техника Тверского гарнизона: бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы и другие машины. Над Тверью пролетели три военно-транспортных самолета Ил-76 и 13 вертолетов – МИ-26, КА-52 и МИ-28 из 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава в Торжке, возвращавшиеся с Парада Победы в Москве.Губернатор Тверской области Игорь Руденя на митинге поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за подвиг и самоотверженный труд. В Тверской области торжества в честь Дня Победы начались у Ржевского мемориала Советскому солдату. Праздничные мероприятия сегодня проходят в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Белом и Зубцове, всех муниципальных образованиях региона, отметили в пресс-службе.
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россия, игорь руденя, тверское суворовское военное училище, ил-76, ми-26, ми-28, москва, тверская область, общество

Руденя: День Победы дорог для всех жителей Тверской области

14:41 09.05.2021 (обновлено: 16:09 09.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на параде Победы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на параде Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 9 мая – РИА Новости. День Победы дорог для каждого гражданина нашей страны, для всех, кто живет и трудится на героической тверской земле, заявил на митинге, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"День Победы дорог для каждого гражданина нашей страны, для всех, кто живет и трудится на героической тверской земле. Мы гордимся фронтовиками и тружениками тыла, всеми, кто отстоял свободу нашей Родины, восстановил страну после войны. Мы гордимся вооруженными силами Российской Федерации, способными защитить страну от любой угрозы", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
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В городе воинской славы Твери в День Победы состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В строю по центру Твери прошли рота почетного караула, парадные расчеты Военной академии ВКО, Тверского суворовского военного училища, военных частей - всего 1,4 тысячи человек. В прохождении войск участвовала военная техника Тверского гарнизона: бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы и другие машины. Над Тверью пролетели три военно-транспортных самолета Ил-76 и 13 вертолетов – МИ-26, КА-52 и МИ-28 из 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава в Торжке, возвращавшиеся с Парада Победы в Москве.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на митинге поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за подвиг и самоотверженный труд.
В Тверской области торжества в честь Дня Победы начались у Ржевского мемориала Советскому солдату. Праздничные мероприятия сегодня проходят в городах воинской славы Твери и Ржеве, городах воинской доблести Белом и Зубцове, всех муниципальных образованиях региона, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьРоссияИгорь РуденяТверское суворовское военное училищеИл-76Ми-26Ми-28МоскваТверская областьОбщество
 
 
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