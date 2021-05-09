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Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри
Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри
Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри (Ялтинский регион - южный берег Крыма) по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:25
2021-05-09T14:25
2021-05-09T14:25
день победы-2021
ай-петри
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри (Ялтинский регион - южный берег Крыма) по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" Юрий Павлов.По его словам, данная акция уже стала традиционной для Крыма. В установке знамени приняли участие две группы спасателей. Восхождение на вершину сопровождалось сложными погодными условиями - сильным ветром.Ай-Петри - гора в Крыму в составе массива Ай-Петринская яйла. Относится к Ялтинскому городскому округу. Высота - 1 234 метра.
ай-петри
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РИА Новости
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ай-петри, общество