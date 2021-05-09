Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731577416.html
Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри
Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри
Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри (Ялтинский регион - южный берег Крыма) по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T14:25
2021-05-09T14:25
день победы-2021
ай-петри
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731577269_16:0:1184:657_1920x0_80_0_0_f4eb771b2634cdb0cf96114b53497595.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри (Ялтинский регион - южный берег Крыма) по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" Юрий Павлов.По его словам, данная акция уже стала традиционной для Крыма. В установке знамени приняли участие две группы спасателей. Восхождение на вершину сопровождалось сложными погодными условиями - сильным ветром.Ай-Петри - гора в Крыму в составе массива Ай-Петринская яйла. Относится к Ялтинскому городскому округу. Высота - 1 234 метра.
ай-петри
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731577269_162:0:1038:657_1920x0_80_0_0_1777ad6b2339cdd5d9a8ef2fde00a8b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ай-петри, общество

Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри

14:25 09.05.2021
 
© Фото : пресс-служба МЧС КрымаЗнамя Победы на горе Ай-Петри
Знамя Победы на горе Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : пресс-служба МЧС Крыма
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри (Ялтинский регион - южный берег Крыма) по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" Юрий Павлов.
"Знамя Победы (имеется в виду копия - ред.) установили на зубцах горы Ай–Петри. Теперь оно развивается над Крымом в честь памяти о подвигах защитников нашей Родины", - сказал Павлов.
По его словам, данная акция уже стала традиционной для Крыма. В установке знамени приняли участие две группы спасателей. Восхождение на вершину сопровождалось сложными погодными условиями - сильным ветром.
Ай-Петри - гора в Крыму в составе массива Ай-Петринская яйла. Относится к Ялтинскому городскому округу. Высота - 1 234 метра.
 
День Победы-2021Ай-ПетриОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния