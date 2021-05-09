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Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри

Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри

Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри (Ялтинский регион - южный берег Крыма) по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:25

2021-05-09T14:25

2021-05-09T14:25

день победы-2021

ай-петри

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Копию Знамени Победы водрузили на вершину горы Ай-Петри (Ялтинский регион - южный берег Крыма) по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" Юрий Павлов.По его словам, данная акция уже стала традиционной для Крыма. В установке знамени приняли участие две группы спасателей. Восхождение на вершину сопровождалось сложными погодными условиями - сильным ветром.Ай-Петри - гора в Крыму в составе массива Ай-Петринская яйла. Относится к Ялтинскому городскому округу. Высота - 1 234 метра.

ай-петри

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ай-петри, общество