https://ria.ru/20210509/pobeda-1731571276.html

В Абхазии прошли мероприятия в честь Дня Победы

В Абхазии прошли мероприятия в честь Дня Победы

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы прошли в Абхазии, несмотря на сильный дождь, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T13:03

2021-05-09T13:03

2021-05-09T13:03

день победы-2021

день победы

абхазия

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СУХУМ, 9 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы прошли в Абхазии, несмотря на сильный дождь, передаёт корреспондент РИА Новости.Память павших у памятника Неизвестному солдату в Сухуме почтили первые лица страны во главе с президентом Абхазии Асланом Бжанией и послом РФ в республике Алексеем Двиняниным.После этого прошёл парад Победы, в котором приняли участие 17 парадных расчетов и более 600 военнослужащих российской военной базы в Абхазии и Минобороны республики.В составе пеших колонн выступили авиационная группа Минобороны Абхазии, артиллерийская группа, служащие Погрануправления ФСБ России в республике и погранотряда Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии, а также представители МЧС, МВД, Государственной миграционной службы и курсанты Сухумского военного окружного училища.Помимо этого в Абхазии прошла акция "Бессмертный полк".В Великой Отечественной войне участвовали 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

абхазия

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день победы, абхазия, в мире