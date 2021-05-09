https://ria.ru/20210509/pobeda-1731567466.html

Жители Киева несут цветы к Вечному огню в День Победы

Жители Киева несут цветы к Вечному огню в День Победы

Жители Киева несут цветы к Вечному огню в Парке Славы, несмотря на карантинные запреты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T12:33

2021-05-09T12:33

2021-05-09T13:48

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КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Жители Киева несут цветы к Вечному огню в Парке Славы, несмотря на карантинные запреты, передает корреспондент РИА Новости.В парк пропускают всех желающих, но осматривают личные вещи и просят надеть медицинские маски. На месте дежурят медики Красного Креста, а неподалеку — пожарные машины. Киевляне приходят к Вечному огню семьями, некоторые держат в руках фотографии родственников. Полиция охраняет общественный порядок в усиленном режиме. Обстановка спокойная.На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные мероприятия на государственном уровне проходят именно 8 мая, но люди по-прежнему празднуют День Победы 9 мая.Кроме того, на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает прежде всего пропаганду советской символики. Только за вчерашний день правоохранители возбудили три уголовных дела из-за красных флагов и георгиевских ленточек. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

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день победы, киев, украина, в мире