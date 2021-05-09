https://ria.ru/20210509/pobeda-1731567466.html
Жители Киева несут цветы к Вечному огню в День Победы
Жители Киева несут цветы к Вечному огню в День Победы
Жители Киева несут цветы к Вечному огню в Парке Славы, несмотря на карантинные запреты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T12:33
2021-05-09T12:33
2021-05-09T13:48
день победы-2021
день победы
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149967/90/1499679055_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_f7e46e5fd9118c9dfc03c5c484192a0d.jpg
КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Жители Киева несут цветы к Вечному огню в Парке Славы, несмотря на карантинные запреты, передает корреспондент РИА Новости.В парк пропускают всех желающих, но осматривают личные вещи и просят надеть медицинские маски. На месте дежурят медики Красного Креста, а неподалеку — пожарные машины. Киевляне приходят к Вечному огню семьями, некоторые держат в руках фотографии родственников. Полиция охраняет общественный порядок в усиленном режиме. Обстановка спокойная.На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные мероприятия на государственном уровне проходят именно 8 мая, но люди по-прежнему празднуют День Победы 9 мая.Кроме того, на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает прежде всего пропаганду советской символики. Только за вчерашний день правоохранители возбудили три уголовных дела из-за красных флагов и георгиевских ленточек. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149967/90/1499679055_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_aa4176f52a9c68256f20907a39594b70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, киев, украина, в мире
КИЕВ, 9 мая — РИА Новости.
Жители Киева
несут цветы к Вечному огню в Парке Славы, несмотря на карантинные запреты, передает корреспондент РИА Новости.
В парк пропускают всех желающих, но осматривают личные вещи и просят надеть медицинские маски. На месте дежурят медики Красного Креста, а неподалеку — пожарные машины.
Киевляне приходят к Вечному огню семьями, некоторые держат в руках фотографии родственников. Полиция охраняет общественный порядок в усиленном режиме. Обстановка спокойная.
На Украине
8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные мероприятия на государственном уровне проходят именно 8 мая, но люди по-прежнему празднуют День Победы
9 мая.
Кроме того, на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает прежде всего пропаганду советской символики. Только за вчерашний день правоохранители возбудили три уголовных дела из-за красных флагов и георгиевских ленточек. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.