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Жители Киева несут цветы к Вечному огню в День Победы
Жители Киева несут цветы к Вечному огню в День Победы
Жители Киева несут цветы к Вечному огню в Парке Славы, несмотря на карантинные запреты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T12:33
2021-05-09T13:48
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КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Жители Киева несут цветы к Вечному огню в Парке Славы, несмотря на карантинные запреты, передает корреспондент РИА Новости.В парк пропускают всех желающих, но осматривают личные вещи и просят надеть медицинские маски. На месте дежурят медики Красного Креста, а неподалеку — пожарные машины. Киевляне приходят к Вечному огню семьями, некоторые держат в руках фотографии родственников. Полиция охраняет общественный порядок в усиленном режиме. Обстановка спокойная.На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные мероприятия на государственном уровне проходят именно 8 мая, но люди по-прежнему празднуют День Победы 9 мая.Кроме того, на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает прежде всего пропаганду советской символики. Только за вчерашний день правоохранители возбудили три уголовных дела из-за красных флагов и георгиевских ленточек. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
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день победы, киев, украина, в мире

Жители Киева несут цветы к Вечному огню в День Победы

12:33 09.05.2021 (обновлено: 13:48 09.05.2021)
 
© РИА НовостиВечный огонь на могиле Неизвестного Солдата в парке Славы в Киеве
Вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата в парке Славы в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Жители Киева несут цветы к Вечному огню в Парке Славы, несмотря на карантинные запреты, передает корреспондент РИА Новости.
В парк пропускают всех желающих, но осматривают личные вещи и просят надеть медицинские маски. На месте дежурят медики Красного Креста, а неподалеку — пожарные машины.
Киевляне приходят к Вечному огню семьями, некоторые держат в руках фотографии родственников. Полиция охраняет общественный порядок в усиленном режиме. Обстановка спокойная.
На Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные мероприятия на государственном уровне проходят именно 8 мая, но люди по-прежнему празднуют День Победы 9 мая.
Кроме того, на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает прежде всего пропаганду советской символики. Только за вчерашний день правоохранители возбудили три уголовных дела из-за красных флагов и георгиевских ленточек. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
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