Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731553160.html
На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы
На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы
Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии приняли участие в торжественном шествии, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:52
2021-05-09T10:52
день победы-2021
россия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
ми-8
су-25
одкб
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155315/23/1553152325_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_537ebc95d47a295b180e68a059e952b9.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии приняли участие в торжественном шествии, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Отмечается, что в честь праздника личный состав авиабазы проследовал по центральной аллее базы торжественным маршем.Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155315/23/1553152325_266:200:2729:2047_1920x0_80_0_0_97331ce40fd590ce4d37c54405f6b5e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), ми-8, су-25, одкб, киргизия

На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы

10:52 09.05.2021
 
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы "Кант"
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2), переданные Киргизии, на территории авиабазы Кант - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии приняли участие в торжественном шествии, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Мероприятие началось с выноса Боевого знамени части и митинга-реквиема у монумента Воинам, павшим в боях за Родину. Участники митинга почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и ушедших из жизни ветеранов минутой молчания. К монументу были возложены венки и цветы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в честь праздника личный состав авиабазы проследовал по центральной аллее базы торжественным маршем.
Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
00:48День Победы-2021
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
 
День Победы-2021РоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Ми-8Су-25ОДКБКиргизия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Парад Победы на Красной площадиПарад Победы. Онлайн-репортаж09:30
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы
11:23В Волгограде прошел военный парад в честь Дня Победы
11:23Путин почтил память погибших воинов у могилы Неизвестного Солдата
11:20В Москве 1150 человек госпитализировали с коронавирусом за сутки
11:17Путин рассказал о своих впечатлениях от парада
11:17Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 334 пациента с коронавирусом
11:02В России за сутки 7517 человек вылечились после COVID-19
11:02В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса
11:01В Москве выявили 2828 новых случаев COVID-19
10:53Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы
10:52В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации
10:52На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы
10:27При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек
10:27Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин
10:23В Новосибирске завели дело о несвоевременной выдаче лекарств ветерану
10:21Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде
10:21Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную
10:20Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы
Лента новостейМолния