https://ria.ru/20210509/pobeda-1731553160.html

На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы

На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы

Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии приняли участие в торжественном шествии, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T10:52

2021-05-09T10:52

2021-05-09T10:52

день победы-2021

россия

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

ми-8

су-25

одкб

киргизия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии приняли участие в торжественном шествии, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Отмечается, что в честь праздника личный состав авиабазы проследовал по центральной аллее базы торжественным маршем.Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

россия

киргизия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), ми-8, су-25, одкб, киргизия