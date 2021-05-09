https://ria.ru/20210509/pobeda-1731553160.html
На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы
На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы
Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии приняли участие в торжественном шествии, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:52
2021-05-09T10:52
2021-05-09T10:52
день победы-2021
россия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
ми-8
су-25
одкб
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155315/23/1553152325_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_537ebc95d47a295b180e68a059e952b9.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии приняли участие в торжественном шествии, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Отмечается, что в честь праздника личный состав авиабазы проследовал по центральной аллее базы торжественным маршем.Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
россия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155315/23/1553152325_266:200:2729:2047_1920x0_80_0_0_97331ce40fd590ce4d37c54405f6b5e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), ми-8, су-25, одкб, киргизия