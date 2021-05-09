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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731550001.html
Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин
Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин
Нет прощения и оправдания тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию, заявил президент РФ Владимир Путин во время главного военного... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:27
2021-05-09T10:57
россия
эмомали рахмон
владимир путин
москва
европа
день победы-2021
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.Нет прощения и оправдания тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию, заявил президент РФ Владимир Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходит в воскресенье на Красной площади в Москве.Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.Многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, появляются "сборища недобитых карателей", есть попытки переписать историю, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей речи на Параде Победы в Москве.Путин ранее прибыл на трибуны на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона и пожал руки ветеранам."История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов", - сказал Путин.Он отметил, что сегодня мы видим "сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей". "Наш народ слишком хорошо знает, к чему это ведет", - заявил президент.Россия последовательно отстаивает международное право, будет твердо защищать свои национальные интересы и безопасность народа, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа", - сказал Путин в ходе выступления на Параде Победы на Красной площади.Советский народ вынес нацизму исторический приговор и поборол "коричневую чуму", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Параде Победы в Москве.Путин ранее прибыл на трибуны на Красной площади в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона и пожал руки ветеранам."Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял родину и освободил страны Европы от "коричневой чумы", вынес нацизму исторический приговор", - сказал Путин.Парад Победы. Онлайн репортаж &gt;&gt;
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россия, эмомали рахмон, владимир путин, москва, европа, общество

Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин

10:27 09.05.2021 (обновлено: 10:57 09.05.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.Нет прощения и оправдания тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию, заявил президент РФ Владимир Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходит в воскресенье на Красной площади в Москве.
"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь, все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии, с легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползания к мировой войне", - сказал Путин.
Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.
Многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, появляются "сборища недобитых карателей", есть попытки переписать историю, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей речи на Параде Победы в Москве.
Путин ранее прибыл на трибуны на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона и пожал руки ветеранам.
"Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии", - напомнил президент.
"История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов", - сказал Путин.
Он отметил, что сегодня мы видим "сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей". "Наш народ слишком хорошо знает, к чему это ведет", - заявил президент.
Россия последовательно отстаивает международное право, будет твердо защищать свои национальные интересы и безопасность народа, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Советский народ вынес нацизму исторический приговор и поборол "коричневую чуму", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Параде Победы в Москве.
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Путин ранее прибыл на трибуны на Красной площади в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона и пожал руки ветеранам.
"Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял родину и освободил страны Европы от "коричневой чумы", вынес нацизму исторический приговор", - сказал Путин.
Парад Победы. Онлайн репортаж >>
 
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