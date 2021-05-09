https://ria.ru/20210509/pobeda-1731550001.html

Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин

Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин

Нет прощения и оправдания тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию, заявил президент РФ Владимир Путин во время главного военного... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T10:27

2021-05-09T10:27

2021-05-09T10:57

россия

эмомали рахмон

владимир путин

москва

европа

день победы-2021

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.Нет прощения и оправдания тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию, заявил президент РФ Владимир Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходит в воскресенье на Красной площади в Москве.Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.Многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, появляются "сборища недобитых карателей", есть попытки переписать историю, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей речи на Параде Победы в Москве.Путин ранее прибыл на трибуны на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона и пожал руки ветеранам."История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов", - сказал Путин.Он отметил, что сегодня мы видим "сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей". "Наш народ слишком хорошо знает, к чему это ведет", - заявил президент.Россия последовательно отстаивает международное право, будет твердо защищать свои национальные интересы и безопасность народа, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа", - сказал Путин в ходе выступления на Параде Победы на Красной площади.Советский народ вынес нацизму исторический приговор и поборол "коричневую чуму", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Параде Победы в Москве.Путин ранее прибыл на трибуны на Красной площади в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона и пожал руки ветеранам."Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял родину и освободил страны Европы от "коричневой чумы", вынес нацизму исторический приговор", - сказал Путин.Парад Победы. Онлайн репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210509/pushkov-1731550444.html

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россия, эмомали рахмон, владимир путин, москва, европа, общество