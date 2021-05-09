https://ria.ru/20210509/pobeda-1731548879.html

Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы

Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы

Погодные условия над Москвой позволяют провести воздушную часть Парада в честь 76-й годовщины Победы, сообщил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T10:20

2021-05-09T10:20

2021-05-09T10:20

сергей кобылаш

воздушно-космические силы россии

космос - риа наука

москва

безопасность

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Погодные условия над Москвой позволяют провести воздушную часть Парада в честь 76-й годовщины Победы, сообщил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш."У нас всепогодная авиация, мы можем летать в любых условиях, главное, чтобы это было зрелищно и красиво. На сегодняшний момент метеоусловия позволяют выполнить поставленную задачу… Все идет по плану в соответствии с решением главнокомандующего Воздушно-космическими силами и министра обороны", - добавил командующий дальней авиацией.Парад Победы. Онлайн репортаж >>

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии, космос - риа наука, москва, безопасность