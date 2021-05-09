Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731548879.html
Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы
Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы
Погодные условия над Москвой позволяют провести воздушную часть Парада в честь 76-й годовщины Победы, сообщил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:20
2021-05-09T10:20
сергей кобылаш
воздушно-космические силы россии
космос - риа наука
москва
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152021/01/1520210103_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_2929006a9a995a0fa3eceed8e2d2ed5a.jpg
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Погодные условия над Москвой позволяют провести воздушную часть Парада в честь 76-й годовщины Победы, сообщил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш."У нас всепогодная авиация, мы можем летать в любых условиях, главное, чтобы это было зрелищно и красиво. На сегодняшний момент метеоусловия позволяют выполнить поставленную задачу… Все идет по плану в соответствии с решением главнокомандующего Воздушно-космическими силами и министра обороны", - добавил командующий дальней авиацией.Парад Победы. Онлайн репортаж &gt;&gt;
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152021/01/1520210103_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_797d83b0058d7c5714d0c62e81032cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии, космос - риа наука, москва, безопасность

Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы

10:20 09.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Штурмовики Су-25 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Погодные условия над Москвой позволяют провести воздушную часть Парада в честь 76-й годовщины Победы, сообщил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.
"Да, мы готовимся, экипажи выполняют взлеты в соответствии с запланированным временем и готовятся выполнить задачу в день Победы пройти над Красной площадью", - сказал он в эфире Первого канала.
"У нас всепогодная авиация, мы можем летать в любых условиях, главное, чтобы это было зрелищно и красиво. На сегодняшний момент метеоусловия позволяют выполнить поставленную задачу… Все идет по плану в соответствии с решением главнокомандующего Воздушно-космическими силами и министра обороны", - добавил командующий дальней авиацией.
Парад Победы. Онлайн репортаж >>
 
Сергей КобылашВоздушно-космические силы РоссииКосмос - РИА НаукаМоскваБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Парад Победы на Красной площадиПарад Победы. Онлайн-репортаж09:30
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы
11:23В Волгограде прошел военный парад в честь Дня Победы
11:23Путин почтил память погибших воинов у могилы Неизвестного Солдата
11:20В Москве 1150 человек госпитализировали с коронавирусом за сутки
11:17Путин рассказал о своих впечатлениях от парада
11:17Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 334 пациента с коронавирусом
11:02В России за сутки 7517 человек вылечились после COVID-19
11:02В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса
11:01В Москве выявили 2828 новых случаев COVID-19
10:53Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы
10:52В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации
10:52На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы
10:27При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек
10:27Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин
10:23В Новосибирске завели дело о несвоевременной выдаче лекарств ветерану
10:21Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде
10:21Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную
10:20Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы
Лента новостейМолния