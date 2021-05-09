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Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы
Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы
Погодные условия над Москвой позволяют провести воздушную часть Парада в честь 76-й годовщины Победы, сообщил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:20
2021-05-09T10:20
2021-05-09T10:20
сергей кобылаш
воздушно-космические силы россии
космос - риа наука
москва
безопасность
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Погодные условия над Москвой позволяют провести воздушную часть Парада в честь 76-й годовщины Победы, сообщил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш."У нас всепогодная авиация, мы можем летать в любых условиях, главное, чтобы это было зрелищно и красиво. На сегодняшний момент метеоусловия позволяют выполнить поставленную задачу… Все идет по плану в соответствии с решением главнокомандующего Воздушно-космическими силами и министра обороны", - добавил командующий дальней авиацией.Парад Победы. Онлайн репортаж >>
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сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии, космос - риа наука, москва, безопасность