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Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пожелал ветеранам долголетия, а также любви и внимания от близких. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T09:26
2021-05-09T09:26
2021-05-09T09:26
день победы-2021
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пожелал ветеранам долголетия, а также любви и внимания от близких.Мэр поздравил с Днём Победы и всех москвичей, отметив, что рожденным в мирное время почти невозможно представить, что пережило военное поколение."Но вспоминая их подвиг, мы сами становимся сильнее, лучше понимаем свою историю, гордимся своей страной и ее прошлым", - отметил мэр.
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сергей собянин, общество
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
поздравил москвичей с Днём Победы и пожелал ветеранам долголетия, а также любви и внимания от близких.
"В этот праздничный день я от всей души желаю нашим дорогим участникам войны и труженикам тыла здоровья и долголетия! Пусть каждый день будет согрет любовью и вниманием ваших родных и близких! С праздником, друзья! С Днем Победы!", - говорится в поздравлении мэра, опубликованном в его личном блоге.
Мэр поздравил с Днём Победы и всех москвичей, отметив, что рожденным в мирное время почти невозможно представить, что пережило военное поколение.
"Но вспоминая их подвиг, мы сами становимся сильнее, лучше понимаем свою историю, гордимся своей страной и ее прошлым", - отметил мэр.