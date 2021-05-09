https://ria.ru/20210509/pobeda-1731541929.html

Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пожелал ветеранам долголетия, а также любви и внимания от близких. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:26

2021-05-09T09:26

2021-05-09T09:26

день победы-2021

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пожелал ветеранам долголетия, а также любви и внимания от близких.Мэр поздравил с Днём Победы и всех москвичей, отметив, что рожденным в мирное время почти невозможно представить, что пережило военное поколение."Но вспоминая их подвиг, мы сами становимся сильнее, лучше понимаем свою историю, гордимся своей страной и ее прошлым", - отметил мэр.

https://ria.ru/20210509/moskva-1731541391.html

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сергей собянин, общество