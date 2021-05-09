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В Ростове-на-Дону поздравили ветеранов песней на языке жестов

В Ростове-на-Дону поздравили ветеранов песней на языке жестов

Операторы-дактилологи "Службы-112" в Ростовской области поздравили по скайп-связи с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне "детей войны" - инвалидов по... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:46

2021-05-09T15:46

2021-05-09T15:46

день победы-2021

россия

ростовская область

ростов-на-дону

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Операторы-дактилологи "Службы-112" в Ростовской области поздравили по скайп-связи с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне "детей войны" - инвалидов по слуху и продемонстрировали им песню "День Победы", записанную на языке жестов, сообщает правительство региона.Ранее операторы-дактилологи совместно с обществом глухих записали клип, в котором на языке жестов "спели" песню "День Победы".В воскресенье, 9 мая, операторы впервые опробовали новый для них сервис видео-вызова, позвонив ветеранам-членам областного общества глухих. "Сурдопереводчики рассказали им о начале работы сервиса видео-вызова и поздравили земляков, подарив им запись песни "День Победы" на языке жестов", - говорится в сообщении.Как уточнил заместитель губернатора области Вадим Артемов, внедрение программы приема видео-вызова по номеру 112 в регионе началось в конце 2020 года. "Было организовано необходимое техническое переоборудование, операторы-112 прошли необходимое обучение. В настоящее время видео-вызовы принимаются в тестовом режиме", - отметил он журналистам.По данным правительства региона, в День Победы для ветеранов и жителей области в Ростове-на-Дону также состоялся военный парад. По Театральной площади прошли более 3 тысяч военнослужащих Южного военного округа и представителей других силовых ведомств. Зрители увидели около 70 единиц боевой техники и вооружения, включая бронеавтомобили "Тайфун", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и высокоточный ракетный комплекс "Искандер-М". Парад завершился демонстрационным полетом авиации.

https://ria.ru/20210509/kuzbass-1731576819.html

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россия, ростовская область, ростов-на-дону, общество