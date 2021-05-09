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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pesnya-1731586427.html
В Ростове-на-Дону поздравили ветеранов песней на языке жестов
В Ростове-на-Дону поздравили ветеранов песней на языке жестов
Операторы-дактилологи "Службы-112" в Ростовской области поздравили по скайп-связи с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне "детей войны" - инвалидов по... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:46
2021-05-09T15:46
день победы-2021
россия
ростовская область
ростов-на-дону
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Операторы-дактилологи "Службы-112" в Ростовской области поздравили по скайп-связи с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне "детей войны" - инвалидов по слуху и продемонстрировали им песню "День Победы", записанную на языке жестов, сообщает правительство региона.Ранее операторы-дактилологи совместно с обществом глухих записали клип, в котором на языке жестов "спели" песню "День Победы".В воскресенье, 9 мая, операторы впервые опробовали новый для них сервис видео-вызова, позвонив ветеранам-членам областного общества глухих. "Сурдопереводчики рассказали им о начале работы сервиса видео-вызова и поздравили земляков, подарив им запись песни "День Победы" на языке жестов", - говорится в сообщении.Как уточнил заместитель губернатора области Вадим Артемов, внедрение программы приема видео-вызова по номеру 112 в регионе началось в конце 2020 года. "Было организовано необходимое техническое переоборудование, операторы-112 прошли необходимое обучение. В настоящее время видео-вызовы принимаются в тестовом режиме", - отметил он журналистам.По данным правительства региона, в День Победы для ветеранов и жителей области в Ростове-на-Дону также состоялся военный парад. По Театральной площади прошли более 3 тысяч военнослужащих Южного военного округа и представителей других силовых ведомств. Зрители увидели около 70 единиц боевой техники и вооружения, включая бронеавтомобили "Тайфун", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и высокоточный ракетный комплекс "Искандер-М". Парад завершился демонстрационным полетом авиации.
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Российские дипломаты поют "Катюшу" в честь 9 мая
Российские дипломаты приняли участие в акции по случаю 76-летия Великой Победы и спели легендарную "Катюшу". По данным МИДа, "самая любимая песня Великой Отечественной Войны – легендарная "Катюша" – прозвучала этой весной в 54 странах земного шара".
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россия, ростовская область, ростов-на-дону, общество

В Ростове-на-Дону поздравили ветеранов песней на языке жестов

15:46 09.05.2021
 
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Операторы-дактилологи "Службы-112" в Ростовской области поздравили по скайп-связи с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне "детей войны" - инвалидов по слуху и продемонстрировали им песню "День Победы", записанную на языке жестов, сообщает правительство региона.
Ранее операторы-дактилологи совместно с обществом глухих записали клип, в котором на языке жестов "спели" песню "День Победы".
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял участие в акции Парад победы у дома ветерана, поздравив вместе с творческим коллективом 94-летнего фронтовика Павла Гончарова - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 14:16День Победы-2021
Глава Кузбасса поздравил ветерана с Днем Победы во дворе его дома
В воскресенье, 9 мая, операторы впервые опробовали новый для них сервис видео-вызова, позвонив ветеранам-членам областного общества глухих. "Сурдопереводчики рассказали им о начале работы сервиса видео-вызова и поздравили земляков, подарив им запись песни "День Победы" на языке жестов", - говорится в сообщении.
Как уточнил заместитель губернатора области Вадим Артемов, внедрение программы приема видео-вызова по номеру 112 в регионе началось в конце 2020 года. "Было организовано необходимое техническое переоборудование, операторы-112 прошли необходимое обучение. В настоящее время видео-вызовы принимаются в тестовом режиме", - отметил он журналистам.
По данным правительства региона, в День Победы для ветеранов и жителей области в Ростове-на-Дону также состоялся военный парад. По Театральной площади прошли более 3 тысяч военнослужащих Южного военного округа и представителей других силовых ведомств. Зрители увидели около 70 единиц боевой техники и вооружения, включая бронеавтомобили "Тайфун", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и высокоточный ракетный комплекс "Искандер-М". Парад завершился демонстрационным полетом авиации.
 
День Победы-2021РоссияРостовская областьРостов-на-ДонуОбщество
 
 
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