https://ria.ru/20210509/pensiya-1731530559.html

Адвокат Спицын рассказал о праве некоторых граждан на двойную пенсию

Адвокат Спицын рассказал о праве некоторых граждан на двойную пенсию

Некоторым категориям граждан положена двойная пенсия, пояснил в беседе с "Российской газетой" адвокат Денис Спицын. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T04:02

2021-05-09T04:02

2021-05-09T09:11

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общество

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Некоторым категориям граждан положена двойная пенсия, пояснил в беседе с "Российской газетой" адвокат Денис Спицын.Подчеркивается, что законодательство предусматривает три вида пенсий: страховую, накопительную и по государственному обеспечению. При этом, как уточнил юрист, ряд россиян имеют право получать два вида выплат одновременно. Он включил в этот список:Спицын отметил, что остальные категории граждан, претендующие сразу на несколько видов пенсий, могут оформить через Пенсионный фонд (ПФР) наибольшую выплату из предоставленного выбора.

https://ria.ru/20210414/pensiya-1728291687.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис спицын, россия, пенсии, пенсионный фонд рф, общество