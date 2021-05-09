Адвокат Спицын рассказал о праве некоторых граждан на двойную пенсию
04:02 09.05.2021 (обновлено: 09:11 09.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Некоторым категориям граждан положена двойная пенсия, пояснил в беседе с "Российской газетой" адвокат Денис Спицын.
Подчеркивается, что законодательство предусматривает три вида пенсий: страховую, накопительную и по государственному обеспечению. При этом, как уточнил юрист, ряд россиян имеют право получать два вида выплат одновременно. Он включил в этот список:
- —Граждан, получивших инвалидность из-за военной травмы, ликвидаторов техногенных катастроф и членов их семей, а также людей, получивших травмы вследствие этих аварий;
- —ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
- —членов семей военнослужащих, погибших при прохождении службы в армии или из-за военной травмы;
- —родственников погибших космонавтов;
- —летчиков-испытателей, космонавтов, военнослужащих отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа;
- —пенсионеров, имеющих почетное звание "Житель блокадного Ленинграда";
- —служащих федеральных государственных структур при наличии стажа не менее пятнадцати лет.
Спицын отметил, что остальные категории граждан, претендующие сразу на несколько видов пенсий, могут оформить через Пенсионный фонд (ПФР) наибольшую выплату из предоставленного выбора.
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