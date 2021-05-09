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Немецкий журналист отказался "спасать мир" из-за русского блюда
Немецкий журналист отказался "спасать мир" из-за русского блюда
Немецкий журналист Даниэль Хинц, называющий себя вегетарианцем, в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung признался в "лицемерии" из-за пристрастия к... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T19:46
2021-05-09T19:55
пельмени
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ссср
еда
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Немецкий журналист Даниэль Хинц, называющий себя вегетарианцем, в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung признался в "лицемерии" из-за пристрастия к пельменям."Мы спрашиваем себя, нормально ли для вегетарианца есть пельмени. &lt;…&gt; Мясо есть мясо. А вегетарианцы мяса не едят", — отметил он.Хинц посетовал на осуждение со стороны родителей, родившихся в СССР: по его словам, они восприняли увлечение вегетарианством "как какую-то болезнь". Тем не менее, сам журналист подчеркнул, что не может отказаться от пельменей, приготовленных матерью."Спасу ли я мир, если откажусь от пельменей? &lt;…&gt; Я стал вегетарианцем не для того, чтобы якобы бороться со злом. И я пытаюсь привыкнуть к мысли, что не спасу мир, выбивая полную еды тарелку из маминых рук", — заключил он.Автор предположил, что "весь мир не смог бы отказаться от мяса" именно из-за пельменей.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20200627/1573562936.html
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пельмени, россия, германия, ссср, еда, в мире

Немецкий журналист отказался "спасать мир" из-за русского блюда

19:46 09.05.2021 (обновлено: 19:55 09.05.2021)
 
© Depositphotos / dpconstПельмени
Пельмени - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Depositphotos / dpconst
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Немецкий журналист Даниэль Хинц, называющий себя вегетарианцем, в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung признался в "лицемерии" из-за пристрастия к пельменям.
"Мы спрашиваем себя, нормально ли для вегетарианца есть пельмени. <…> Мясо есть мясо. А вегетарианцы мяса не едят", — отметил он.
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Хинц посетовал на осуждение со стороны родителей, родившихся в СССР: по его словам, они восприняли увлечение вегетарианством "как какую-то болезнь". Тем не менее, сам журналист подчеркнул, что не может отказаться от пельменей, приготовленных матерью.
"Спасу ли я мир, если откажусь от пельменей? <…> Я стал вегетарианцем не для того, чтобы якобы бороться со злом. И я пытаюсь привыкнуть к мысли, что не спасу мир, выбивая полную еды тарелку из маминых рук", — заключил он.
Автор предположил, что "весь мир не смог бы отказаться от мяса" именно из-за пельменей.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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пельмениРоссияГерманияСССРЕдаВ мире
 
 
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