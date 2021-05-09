https://ria.ru/20210509/pelmeni-1731606114.html

Немецкий журналист отказался "спасать мир" из-за русского блюда

Немецкий журналист отказался "спасать мир" из-за русского блюда

Немецкий журналист Даниэль Хинц, называющий себя вегетарианцем, в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung признался в "лицемерии" из-за пристрастия к... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T19:46

2021-05-09T19:46

2021-05-09T19:55

пельмени

россия

германия

ссср

еда

в мире

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Немецкий журналист Даниэль Хинц, называющий себя вегетарианцем, в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung признался в "лицемерии" из-за пристрастия к пельменям."Мы спрашиваем себя, нормально ли для вегетарианца есть пельмени. <…> Мясо есть мясо. А вегетарианцы мяса не едят", — отметил он.Хинц посетовал на осуждение со стороны родителей, родившихся в СССР: по его словам, они восприняли увлечение вегетарианством "как какую-то болезнь". Тем не менее, сам журналист подчеркнул, что не может отказаться от пельменей, приготовленных матерью."Спасу ли я мир, если откажусь от пельменей? <…> Я стал вегетарианцем не для того, чтобы якобы бороться со злом. И я пытаюсь привыкнуть к мысли, что не спасу мир, выбивая полную еды тарелку из маминых рук", — заключил он.Автор предположил, что "весь мир не смог бы отказаться от мяса" именно из-за пельменей.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20200627/1573562936.html

https://ria.ru/20201230/oshibka-1591494750.html

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пельмени, россия, германия, ссср, еда, в мире