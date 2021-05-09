Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210509/pashinyan-1731607146.html
Пашинян заявил о необходимости управлять "враждой с турками"
Пашинян заявил о необходимости управлять "враждой с турками"
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с жителями города Мартуни Гегаркуникской области страны заявил, что "вражда с турками" РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T19:56
2021-05-09T19:56
никол пашинян
турция
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599497344_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_60d1797029f5044724432099bd48644e.jpg
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с жителями города Мартуни Гегаркуникской области страны заявил, что "вражда с турками" должна быть управляемой."Мы не позволим, чтобы региональная вражда стала неуправляемой. Преклоняясь перед нашими погибшими (соотечественниками - ред.), мы должны оставить детям мирный, стабильный регион и вражда должна быть управляемой", - добавил Пашинян. По его словам, в противном случае можно столкнуться с катастрофой не только для Армении, но и региона.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывшего президента Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД двух стран подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента. Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы. Он заявил, что Армения сделала все, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армяно-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".Армянская сторона обвинила Турцию в оказании военной помощи Азербайджану во время эскалации конфликта в Карабахе и переброске в регион конфликта наемников из Ближнего Востока.
https://ria.ru/20210503/pashinyan-1730991232.html
https://ria.ru/20210509/armeniya-1731594534.html
турция
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599497344_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_007903605b1bc323187b57aba80ec6bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, турция, армения, в мире

Пашинян заявил о необходимости управлять "враждой с турками"

19:56 09.05.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с жителями города Мартуни Гегаркуникской области страны заявил, что "вражда с турками" должна быть управляемой.

"Я хочу вновь поговорить о вражде. Не знаю, кто искусственно подбросил эту тему. Якобы выдумали вопрос: "Мы враги с турками или нет?" Конечно мы враги с турками, и это не потому, что кто-то об этом говорит. Но эта вражда должна быть управляемой", - сказал Пашинян, опубликовавший в Facebook видео своего выступления.

"Мы не позволим, чтобы региональная вражда стала неуправляемой. Преклоняясь перед нашими погибшими (соотечественниками - ред.), мы должны оставить детям мирный, стабильный регион и вражда должна быть управляемой", - добавил Пашинян. По его словам, в противном случае можно столкнуться с катастрофой не только для Армении, но и региона.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 13:40
Пашинян оценил признание Байденом геноцида армян
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывшего президента Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД двух стран подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента. Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы. Он заявил, что Армения сделала все, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армяно-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".
Второй президент Армении Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 17:01
Кочарян призвал экс-президентов Армении вместе бороться против власти
Армянская сторона обвинила Турцию в оказании военной помощи Азербайджану во время эскалации конфликта в Карабахе и переброске в регион конфликта наемников из Ближнего Востока.
 
Никол ПашинянТурцияАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния