https://ria.ru/20210509/pashinyan-1731607146.html

Пашинян заявил о необходимости управлять "враждой с турками"

Пашинян заявил о необходимости управлять "враждой с турками"

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с жителями города Мартуни Гегаркуникской области страны заявил, что "вражда с турками" РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T19:56

2021-05-09T19:56

2021-05-09T19:56

никол пашинян

турция

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с жителями города Мартуни Гегаркуникской области страны заявил, что "вражда с турками" должна быть управляемой."Мы не позволим, чтобы региональная вражда стала неуправляемой. Преклоняясь перед нашими погибшими (соотечественниками - ред.), мы должны оставить детям мирный, стабильный регион и вражда должна быть управляемой", - добавил Пашинян. По его словам, в противном случае можно столкнуться с катастрофой не только для Армении, но и региона.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывшего президента Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД двух стран подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента. Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы. Он заявил, что Армения сделала все, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армяно-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".Армянская сторона обвинила Турцию в оказании военной помощи Азербайджану во время эскалации конфликта в Карабахе и переброске в регион конфликта наемников из Ближнего Востока.

https://ria.ru/20210503/pashinyan-1730991232.html

https://ria.ru/20210509/armeniya-1731594534.html

турция

армения

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никол пашинян, турция, армения, в мире