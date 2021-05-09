https://ria.ru/20210509/parad-1731608650.html

Парад Победы прошел во многих городах России

Парад Победы прошел во многих городах России

Традиционный парад в честь Дня Победы прошел на Красной площади в Москве.

2021-05-09T20:33

2021-05-09T20:33

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видео

общество

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В параде приняли участие более 12 тысяч военнослужащих разных родов войск. Семидесятишестилетие Победы отмечали по всей России. Торжественные марши прошли во многих городах — в Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Волгограде и других.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Парад Победы прошел во многих городах России Традиционный парад в честь Дня Победы прошел на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 12000 военнослужащих разных родов войск. 76-летие Победы отмечали по всей России. Торжественные марши прошли во многих городах – в Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Волгограде и других. 2021-05-09T20:33 true PT2M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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