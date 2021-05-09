https://ria.ru/20210509/parad-1731608650.html
Парад Победы прошел во многих городах России
Парад Победы прошел во многих городах России
Традиционный парад в честь Дня Победы прошел на Красной площади в Москве.
2021-05-09T20:33
2021-05-09T20:33
2021-05-09T20:47
видео
общество
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В параде приняли участие более 12 тысяч военнослужащих разных родов войск. Семидесятишестилетие Победы отмечали по всей России. Торжественные марши прошли во многих городах — в Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Волгограде и других.
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Парад Победы прошел во многих городах России
Традиционный парад в честь Дня Победы прошел на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 12000 военнослужащих разных родов войск. 76-летие Победы отмечали
по всей России. Торжественные марши прошли во многих городах – в Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Волгограде и других.
2021-05-09T20:33
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PT2M32S
РИА Новости
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видео, видео, общество
Парад Победы прошел во многих городах России
Традиционный парад в честь Дня Победы прошел на Красной площади в Москве.
2021-05-09T20:33
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PT2M32S
Парад Победы прошел во многих городах России
20:33 09.05.2021 (обновлено: 20:47 09.05.2021)
Традиционный парад в честь Дня Победы прошел на Красной площади в Москве.