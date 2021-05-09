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День Победы-2021
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Немецкий депутат и пресс-секретарь Левой партии посетили парад в Москве
Немецкий депутат и пресс-секретарь Левой партии посетили парад в Москве
Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции левых Михаэль Шлик посетили парад Победы на Красной площади и... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T17:20
2021-05-09T21:24
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции левых Михаэль Шлик посетили парад Победы на Красной площади и поделились с РИА Новости своими впечатлениями.Их визит состоялся при содействии немецкой редакции дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ. По словам Шлика, он старается приезжать в Москву на День Победы каждый год."Я стараюсь совершать эту поездку каждый год 9 мая, потому что чувствую необходимость выразить благодарность за освобождение, за победу над фашизмом. Политическая ситуация может быть разной, могут быть разногласия. Но это событие для меня очень важно, и, несмотря на пандемию, я не упустил возможность приехать сюда", — сказал он РИА Новости.В свою очередь, Дэм признался, что звуки военной техники звучат для него "хорошо".При этом, по словам немецкого политика, он негативно относится к милитаризму и в свое время отказался от военной службы."Но если учитывать, что мы можем сейчас провести это интервью, потому что тогда Т-34 воевали против фашизма, потому что были Курская и Сталинградская битвы и победа Красной армии, если учитывать, что свобода и вздох облегчения людей связаны со всем этим, тогда нужно принять все это военное и сказать: "Да, на этом историческом этапе это было необходимо ради мира", — подчеркнул он.Дэм напомнил, что его партия предлагает объявить 8 мая государственным праздником.По словам немецкого парламентария, к некоторым вещам в России он относится с одобрением, к другим — критично, но в целом чувствует себя в Москве как дома.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Немецкий депутат и пресс-секретарь Левой партии посетили парад в Москве
Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции левых Михаэль Шлик посетили парад Победы на Красной площади и поделились с РИА Новости своими впечатлениями.
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353
60
россия, москва, германия, в мире

Немецкий депутат и пресс-секретарь Левой партии посетили парад в Москве

17:20 09.05.2021 (обновлено: 21:24 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТанки Т-72Б3М на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Танки Т-72Б3М на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции левых Михаэль Шлик посетили парад Победы на Красной площади и поделились с РИА Новости своими впечатлениями.
Их визит состоялся при содействии немецкой редакции дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ.
По словам Шлика, он старается приезжать в Москву на День Победы каждый год.
"Я стараюсь совершать эту поездку каждый год 9 мая, потому что чувствую необходимость выразить благодарность за освобождение, за победу над фашизмом. Политическая ситуация может быть разной, могут быть разногласия. Но это событие для меня очень важно, и, несмотря на пандемию, я не упустил возможность приехать сюда", — сказал он РИА Новости.
В свою очередь, Дэм признался, что звуки военной техники звучат для него "хорошо".

"Удовлетворение тем, что бронированные гусеницы танков, которые едут здесь, а также летающие над нами военные истребители звучат плохо для ушей представителей большого капитала, а для моих ушей это звучит хорошо и освобождает", — отметил он, отвечая на вопрос, какие чувства испытывал, наблюдая за парадом.

При этом, по словам немецкого политика, он негативно относится к милитаризму и в свое время отказался от военной службы.
"Но если учитывать, что мы можем сейчас провести это интервью, потому что тогда Т-34 воевали против фашизма, потому что были Курская и Сталинградская битвы и победа Красной армии, если учитывать, что свобода и вздох облегчения людей связаны со всем этим, тогда нужно принять все это военное и сказать: "Да, на этом историческом этапе это было необходимо ради мира", — подчеркнул он.
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8 мая, 10:48
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Дэм напомнил, что его партия предлагает объявить 8 мая государственным праздником.

"По-прежнему необходима небольшая просветительская работа. <…> Необходимо донести до большинства: фашизм — это волна нападок против вас, ваших социальных прав, против вашей заинтересованности в заработной плате и пенсии получше. Фашизм всегда на стороне тех, кто снижает заработную плату. С этим посылом 8 мая можно сделать государственным праздником и Днем памяти для широкого большинства, а не только для меньшинства", — указал он.

По словам немецкого парламентария, к некоторым вещам в России он относится с одобрением, к другим — критично, но в целом чувствует себя в Москве как дома.
 
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