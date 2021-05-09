https://ria.ru/20210509/parad-1731595919.html

Немецкий депутат и пресс-секретарь Левой партии посетили парад в Москве

Немецкий депутат и пресс-секретарь Левой партии посетили парад в Москве

Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции левых Михаэль Шлик посетили парад Победы на Красной площади и... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T17:20

2021-05-09T17:20

2021-05-09T21:24

день победы-2021

россия

москва

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731555556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3642fd1e005e4210bde2f420aa3e8c9e.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции левых Михаэль Шлик посетили парад Победы на Красной площади и поделились с РИА Новости своими впечатлениями.Их визит состоялся при содействии немецкой редакции дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ. По словам Шлика, он старается приезжать в Москву на День Победы каждый год."Я стараюсь совершать эту поездку каждый год 9 мая, потому что чувствую необходимость выразить благодарность за освобождение, за победу над фашизмом. Политическая ситуация может быть разной, могут быть разногласия. Но это событие для меня очень важно, и, несмотря на пандемию, я не упустил возможность приехать сюда", — сказал он РИА Новости.В свою очередь, Дэм признался, что звуки военной техники звучат для него "хорошо".При этом, по словам немецкого политика, он негативно относится к милитаризму и в свое время отказался от военной службы."Но если учитывать, что мы можем сейчас провести это интервью, потому что тогда Т-34 воевали против фашизма, потому что были Курская и Сталинградская битвы и победа Красной армии, если учитывать, что свобода и вздох облегчения людей связаны со всем этим, тогда нужно принять все это военное и сказать: "Да, на этом историческом этапе это было необходимо ради мира", — подчеркнул он.Дэм напомнил, что его партия предлагает объявить 8 мая государственным праздником.По словам немецкого парламентария, к некоторым вещам в России он относится с одобрением, к другим — критично, но в целом чувствует себя в Москве как дома.

https://ria.ru/20210508/podvig-1731468587.html

россия

москва

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Немецкий депутат и пресс-секретарь Левой партии посетили парад в Москве Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции левых Михаэль Шлик посетили парад Победы на Красной площади и поделились с РИА Новости своими впечатлениями. 2021-05-09T17:20 true PT5M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, германия, в мире