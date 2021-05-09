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Синоптик рассказал, как в Москве улучшили погоду перед парадом

Синоптик рассказал, как в Москве улучшили погоду перед парадом

Метеозащита позволила провести воздушный парад Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:01

2021-05-09T15:01

2021-05-09T15:38

день победы-2021

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погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Метеозащита позволила провести воздушный парад Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Во время проведения парада Победы в Москве наблюдались сложные метеоусловия: низкая "рваная" облачность, небольшой дождь. Однако это не помешало проведению всех запланированных мероприятий, в том числе авиационной части парада. Нижняя граница сплошной облачности над городом постепенно поднялась с 250-300 метров до 500-600 метров, а видимость улучшилась с 4 километров до 10 километров, что и позволило пилотажным группам с минимумом погоды 400х4 пролететь над Красной площадью", - рассказал Тишковец.По его словам, несмотря на естественный рост атмосферного давления в тылу уходящего циклона, относительному улучшению погоды для авиации, в первую очередь, способствовал интенсивный засев дождевой облачности реагентами с сектора выноса воздушных масс. Операцию провело "Агентство атмосферных технологий", на метеозащиту города, согласно данным сайта государственных закупок мэрии Москвы, в 2021 году было выделено 417,4 миллиона рублей.

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россия, погода, евгений тишковец, москва, общество