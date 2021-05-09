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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731582078.html
Синоптик рассказал, как в Москве улучшили погоду перед парадом
Синоптик рассказал, как в Москве улучшили погоду перед парадом
Метеозащита позволила провести воздушный парад Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:01
2021-05-09T15:38
день победы-2021
россия
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Метеозащита позволила провести воздушный парад Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Во время проведения парада Победы в Москве наблюдались сложные метеоусловия: низкая "рваная" облачность, небольшой дождь. Однако это не помешало проведению всех запланированных мероприятий, в том числе авиационной части парада. Нижняя граница сплошной облачности над городом постепенно поднялась с 250-300 метров до 500-600 метров, а видимость улучшилась с 4 километров до 10 километров, что и позволило пилотажным группам с минимумом погоды 400х4 пролететь над Красной площадью", - рассказал Тишковец.По его словам, несмотря на естественный рост атмосферного давления в тылу уходящего циклона, относительному улучшению погоды для авиации, в первую очередь, способствовал интенсивный засев дождевой облачности реагентами с сектора выноса воздушных масс. Операцию провело "Агентство атмосферных технологий", на метеозащиту города, согласно данным сайта государственных закупок мэрии Москвы, в 2021 году было выделено 417,4 миллиона рублей.
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россия, погода, евгений тишковец, москва, общество

Синоптик рассказал, как в Москве улучшили погоду перед парадом

15:01 09.05.2021 (обновлено: 15:38 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Метеозащита позволила провести воздушный парад Победы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Во время проведения парада Победы в Москве наблюдались сложные метеоусловия: низкая "рваная" облачность, небольшой дождь. Однако это не помешало проведению всех запланированных мероприятий, в том числе авиационной части парада. Нижняя граница сплошной облачности над городом постепенно поднялась с 250-300 метров до 500-600 метров, а видимость улучшилась с 4 километров до 10 километров, что и позволило пилотажным группам с минимумом погоды 400х4 пролететь над Красной площадью", - рассказал Тишковец.
По его словам, несмотря на естественный рост атмосферного давления в тылу уходящего циклона, относительному улучшению погоды для авиации, в первую очередь, способствовал интенсивный засев дождевой облачности реагентами с сектора выноса воздушных масс. Операцию провело "Агентство атмосферных технологий", на метеозащиту города, согласно данным сайта государственных закупок мэрии Москвы, в 2021 году было выделено 417,4 миллиона рублей.
 
День Победы-2021РоссияПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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