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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731572145.html
В Тирасполе прошел военный парад в честь 76-й годовщины Победы
В Тирасполе прошел военный парад в честь 76-й годовщины Победы
Военный парад силовых структур непризнанного Приднестровья в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в воскресенье в Тирасполе,... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:08
2021-05-09T13:08
день победы-2021
день победы
приднестровская молдавская республика
тирасполь
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад силовых структур непризнанного Приднестровья в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в воскресенье в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости.Торжества начались с возложения цветов на братские могилы советских воинов на Мемориале славы. В церемонии приняли участие глава ПМР Вадим Красносельский, представители руководства республики, ветераны.Затем на площадь Суворова были внесены флаги ПМР, РФ и копия штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водружённого вечером 30 апреля 1945 года на здание Рейхстага в Берлине.Глава ПМР, обращаясь к участникам парада призвал склонить головы перед памятью тех, кто не вернулся с войны. Военный парад возглавил легендарный танк Т-34. За ним прошли две установки БМ-13 ("Катюши"), грузовики военной поры ЗИС-5 протащили артиллерийские системы. Впервые в параде принял участие воссозданный советский бронеавтомобиль БА-64. Курсанты военного института в гимнастерках 40-х годов пронести штандарты всех советских фронтов.Продолжили пешие парадные расчеты подразделений министерства обороны ПМР, пограничных войск, МВД и МГБ, прошли российские военнослужащие из состава ОГРВ, курсанты Суворовского училища и кадетского корпуса, конный расчет МВД.Из-за пандемии шествие "Бессмертного полка" в этом году не состоится. Предложено установить портреты родственников-фронтовиков на балконах и участвовать в онлайн-шествии.Кроме того, по этой причине в Тирасполе не будет полевых кухонь, подворий и палаток с едой. В центре города запрещена продажа алкоголя.Завершатся торжества общереспубликанской минутой молчания и праздничных фейерверком.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
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день победы, приднестровская молдавская республика, тирасполь, в мире

В Тирасполе прошел военный парад в честь 76-й годовщины Победы

13:08 09.05.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад силовых структур непризнанного Приднестровья в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в воскресенье в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости.
Торжества начались с возложения цветов на братские могилы советских воинов на Мемориале славы. В церемонии приняли участие глава ПМР Вадим Красносельский, представители руководства республики, ветераны.
Затем на площадь Суворова были внесены флаги ПМР, РФ и копия штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водружённого вечером 30 апреля 1945 года на здание Рейхстага в Берлине.
Глава ПМР, обращаясь к участникам парада призвал склонить головы перед памятью тех, кто не вернулся с войны.
"Девятое мая – священный праздник для нашего народа. Тысячи приднестровцев погибли на фронтах Великой Отечественной войны, не вернулись из нацистских лагерей, умерли в оккупации. Мы склоняем головы перед памятью тех, чьи жизни унесла война. День Победы – это наша история, наша гордость. Мы с огромной признательностью, благодарностью и любовью говорим спасибо ветеранам", - сказал Красносельский.
Военный парад возглавил легендарный танк Т-34. За ним прошли две установки БМ-13 ("Катюши"), грузовики военной поры ЗИС-5 протащили артиллерийские системы. Впервые в параде принял участие воссозданный советский бронеавтомобиль БА-64. Курсанты военного института в гимнастерках 40-х годов пронести штандарты всех советских фронтов.
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Продолжили пешие парадные расчеты подразделений министерства обороны ПМР, пограничных войск, МВД и МГБ, прошли российские военнослужащие из состава ОГРВ, курсанты Суворовского училища и кадетского корпуса, конный расчет МВД.
Из-за пандемии шествие "Бессмертного полка" в этом году не состоится. Предложено установить портреты родственников-фронтовиков на балконах и участвовать в онлайн-шествии.
Кроме того, по этой причине в Тирасполе не будет полевых кухонь, подворий и палаток с едой. В центре города запрещена продажа алкоголя.
Завершатся торжества общереспубликанской минутой молчания и праздничных фейерверком.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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