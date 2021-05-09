https://ria.ru/20210509/parad-1731572145.html

В Тирасполе прошел военный парад в честь 76-й годовщины Победы

В Тирасполе прошел военный парад в честь 76-й годовщины Победы

Военный парад силовых структур непризнанного Приднестровья в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в воскресенье в Тирасполе,... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T13:08

2021-05-09T13:08

2021-05-09T13:08

день победы-2021

день победы

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тирасполь

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад силовых структур непризнанного Приднестровья в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в воскресенье в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости.Торжества начались с возложения цветов на братские могилы советских воинов на Мемориале славы. В церемонии приняли участие глава ПМР Вадим Красносельский, представители руководства республики, ветераны.Затем на площадь Суворова были внесены флаги ПМР, РФ и копия штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водружённого вечером 30 апреля 1945 года на здание Рейхстага в Берлине.Глава ПМР, обращаясь к участникам парада призвал склонить головы перед памятью тех, кто не вернулся с войны. Военный парад возглавил легендарный танк Т-34. За ним прошли две установки БМ-13 ("Катюши"), грузовики военной поры ЗИС-5 протащили артиллерийские системы. Впервые в параде принял участие воссозданный советский бронеавтомобиль БА-64. Курсанты военного института в гимнастерках 40-х годов пронести штандарты всех советских фронтов.Продолжили пешие парадные расчеты подразделений министерства обороны ПМР, пограничных войск, МВД и МГБ, прошли российские военнослужащие из состава ОГРВ, курсанты Суворовского училища и кадетского корпуса, конный расчет МВД.Из-за пандемии шествие "Бессмертного полка" в этом году не состоится. Предложено установить портреты родственников-фронтовиков на балконах и участвовать в онлайн-шествии.Кроме того, по этой причине в Тирасполе не будет полевых кухонь, подворий и палаток с едой. В центре города запрещена продажа алкоголя.Завершатся торжества общереспубликанской минутой молчания и праздничных фейерверком.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

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день победы, приднестровская молдавская республика, тирасполь, в мире