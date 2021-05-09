https://ria.ru/20210509/parad-1731567272.html

Онищенко оценил эпидбезопасность на параде Победы в Москве

Онищенко оценил эпидбезопасность на параде Победы в Москве

Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что парад Победы в Москве в этом году был, с точки зрения эпидемиологической обстановки,... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T12:32

2021-05-09T12:32

2021-05-09T12:32

день победы-2021

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

день победы

геннадий онищенко

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731564919_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_1274ad0b683a889402fc79bc68b43398.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что парад Победы в Москве в этом году был, с точки зрения эпидемиологической обстановки, более безопасным, чем в прошлом: солдаты и спецтехника были на карантине, зрители на трибунах сидели через одного в масках или предварительно вакцинированные."Самое главное - это было самое безопасное место, потому что все солдаты, которые участвовали в параде на Красной площади, они были на карантине, и ...ни с кем не общались. Они никого не заразили и их никто не мог заразить. Что касается бронетехники, она тоже была на карантине в Алабино. Самое главное - были трибуны. На трибунах сидели через одного, подавляющее большинство были в масках, а те, кто были не в масках, я интересовался, они уже были привиты. Поэтому если сравнивать с прошлогодним, сегодняшний парад был более безопасным", - сказал Онищенко РИА Новости.Парад Победы. Онлайн репортаж >>

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Парадный расчет женщин-военнослужащих на Красной площади Парад Победы, 76 лет. Парадный расчет женщин-военнослужащих на Красной площади 2021-05-09T12:32 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, день победы, геннадий онищенко, москва, общество