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Онищенко оценил эпидбезопасность на параде Победы в Москве
Онищенко оценил эпидбезопасность на параде Победы в Москве
Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что парад Победы в Москве в этом году был, с точки зрения эпидемиологической обстановки,... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T12:32
2021-05-09T12:32
2021-05-09T12:32
день победы-2021
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
день победы
геннадий онищенко
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что парад Победы в Москве в этом году был, с точки зрения эпидемиологической обстановки, более безопасным, чем в прошлом: солдаты и спецтехника были на карантине, зрители на трибунах сидели через одного в масках или предварительно вакцинированные."Самое главное - это было самое безопасное место, потому что все солдаты, которые участвовали в параде на Красной площади, они были на карантине, и ...ни с кем не общались. Они никого не заразили и их никто не мог заразить. Что касается бронетехники, она тоже была на карантине в Алабино. Самое главное - были трибуны. На трибунах сидели через одного, подавляющее большинство были в масках, а те, кто были не в масках, я интересовался, они уже были привиты. Поэтому если сравнивать с прошлогодним, сегодняшний парад был более безопасным", - сказал Онищенко РИА Новости.Парад Победы. Онлайн репортаж >>
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Парадный расчет женщин-военнослужащих на Красной площади
Парад Победы, 76 лет. Парадный расчет женщин-военнослужащих на Красной площади
2021-05-09T12:32
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