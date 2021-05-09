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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731558820.html
В Волгограде прошел военный парад в честь Дня Победы
В Волгограде прошел военный парад в честь Дня Победы
Военный парад прошел в Волгограде, послабления коронавирусных ограничений позволили его провести со зрителями, главными из которых стали участники Великой... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:23
2021-05-09T11:45
день победы-2021
россия
т-34
воронежская область
донской
общество
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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Военный парад прошел в Волгограде, послабления коронавирусных ограничений позволили его провести со зрителями, главными из которых стали участники Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.К 9.00 (совпадает с мск.) на площади Павших Борцов, украшенной флагами, уже выстроились "коробки" участников парада. Возле площади собрались зрители, а на трибунах - представители ветеранских и общественных организаций, администрации области, силовых ведомств. Главными гостями парада стали участники Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, с каждым годом их трибуна становится все меньше, сегодня на парад пришли всего несколько ветеранов.Среди них и 95-летний Филипп Голик, которому пришлось приписать к своему возрасту пару лет, чтобы попасть на фронт."Для нас День Победы - большой семейный праздник. Мой дед каждый год приходит на парад. Его боевой путь начался в партизанском отряде в Воронежской области, закончился на восточном фронте", - сообщил РИА Новости внук ветерана.Пришел на парад и участник войны Александр Медков, он ушел на фронт в 17 лет в 1943 году, служил связистом, был ранен при форсировании реки под Кривым Рогом."Думаю, что молодежь чувствует, что наше поколение уходит, поэтому так уважительно относятся к ветеранам. Вчера приходили школьники с двумя баянами. Бодрость мне дали , вот я и смог на парад прийти", - сказал РИА Новости Медков.Военный парад начался с выноса копии Знамени Победы. Мимо трибун с равнением на ветеранов промаршировали расчеты военнослужащих Волгоградского и Камышинского гарнизонов, войск национальной гвардии РФ, сотрудники ГУМЧС и представители местного отделения казачьего войска Донского. Впервые в параде участвуют сотрудники полиции, облачённые в форму сотрудников НКВД, также по площади прошли строем сотрудницы регионального главка МВД в форме регулировщиц военного времени. Всего по данным Южного военного округа, в параде приняли участие более двух тысяч человек.За "парадными коробками" последовала военная техника во главе с легендарным танком Т-34, за ним - техника времен войны и далее - современные боевые машины. В финальной части парада был дан фейерверк - дымовые заряды в цветах российского флага.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731540683.html
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россия, т-34, воронежская область, донской, общество

В Волгограде прошел военный парад в честь Дня Победы

11:23 09.05.2021 (обновлено: 11:45 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛюди зажигают свечи во время акции "Свеча памяти" на Монументе Славы в Новосибирске
Люди зажигают свечи во время акции Свеча памяти на Монументе Славы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Военный парад прошел в Волгограде, послабления коронавирусных ограничений позволили его провести со зрителями, главными из которых стали участники Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
К 9.00 (совпадает с мск.) на площади Павших Борцов, украшенной флагами, уже выстроились "коробки" участников парада. Возле площади собрались зрители, а на трибунах - представители ветеранских и общественных организаций, администрации области, силовых ведомств. Главными гостями парада стали участники Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, с каждым годом их трибуна становится все меньше, сегодня на парад пришли всего несколько ветеранов.
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Ветеран из Волгограда рассказал, как встретил День Победы в 1945 году
Среди них и 95-летний Филипп Голик, которому пришлось приписать к своему возрасту пару лет, чтобы попасть на фронт.
"Для нас День Победы - большой семейный праздник. Мой дед каждый год приходит на парад. Его боевой путь начался в партизанском отряде в Воронежской области, закончился на восточном фронте", - сообщил РИА Новости внук ветерана.
Роза Васильева - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
Вчера, 08:00
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Пришел на парад и участник войны Александр Медков, он ушел на фронт в 17 лет в 1943 году, служил связистом, был ранен при форсировании реки под Кривым Рогом.
"Думаю, что молодежь чувствует, что наше поколение уходит, поэтому так уважительно относятся к ветеранам. Вчера приходили школьники с двумя баянами. Бодрость мне дали , вот я и смог на парад прийти", - сказал РИА Новости Медков.
Военный парад начался с выноса копии Знамени Победы. Мимо трибун с равнением на ветеранов промаршировали расчеты военнослужащих Волгоградского и Камышинского гарнизонов, войск национальной гвардии РФ, сотрудники ГУМЧС и представители местного отделения казачьего войска Донского. Впервые в параде участвуют сотрудники полиции, облачённые в форму сотрудников НКВД, также по площади прошли строем сотрудницы регионального главка МВД в форме регулировщиц военного времени. Всего по данным Южного военного округа, в параде приняли участие более двух тысяч человек.
За "парадными коробками" последовала военная техника во главе с легендарным танком Т-34, за ним - техника времен войны и далее - современные боевые машины. В финальной части парада был дан фейерверк - дымовые заряды в цветах российского флага.
 
День Победы-2021РоссияТ-34Воронежская областьДонскойОбщество
 
 
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