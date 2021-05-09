https://ria.ru/20210509/parad-1731558820.html

В Волгограде прошел военный парад в честь Дня Победы

В Волгограде прошел военный парад в честь Дня Победы

Военный парад прошел в Волгограде, послабления коронавирусных ограничений позволили его провести со зрителями, главными из которых стали участники Великой... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T11:23

2021-05-09T11:23

2021-05-09T11:45

день победы-2021

россия

т-34

воронежская область

донской

общество

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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Военный парад прошел в Волгограде, послабления коронавирусных ограничений позволили его провести со зрителями, главными из которых стали участники Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.К 9.00 (совпадает с мск.) на площади Павших Борцов, украшенной флагами, уже выстроились "коробки" участников парада. Возле площади собрались зрители, а на трибунах - представители ветеранских и общественных организаций, администрации области, силовых ведомств. Главными гостями парада стали участники Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, с каждым годом их трибуна становится все меньше, сегодня на парад пришли всего несколько ветеранов.Среди них и 95-летний Филипп Голик, которому пришлось приписать к своему возрасту пару лет, чтобы попасть на фронт."Для нас День Победы - большой семейный праздник. Мой дед каждый год приходит на парад. Его боевой путь начался в партизанском отряде в Воронежской области, закончился на восточном фронте", - сообщил РИА Новости внук ветерана.Пришел на парад и участник войны Александр Медков, он ушел на фронт в 17 лет в 1943 году, служил связистом, был ранен при форсировании реки под Кривым Рогом."Думаю, что молодежь чувствует, что наше поколение уходит, поэтому так уважительно относятся к ветеранам. Вчера приходили школьники с двумя баянами. Бодрость мне дали , вот я и смог на парад прийти", - сказал РИА Новости Медков.Военный парад начался с выноса копии Знамени Победы. Мимо трибун с равнением на ветеранов промаршировали расчеты военнослужащих Волгоградского и Камышинского гарнизонов, войск национальной гвардии РФ, сотрудники ГУМЧС и представители местного отделения казачьего войска Донского. Впервые в параде участвуют сотрудники полиции, облачённые в форму сотрудников НКВД, также по площади прошли строем сотрудницы регионального главка МВД в форме регулировщиц военного времени. Всего по данным Южного военного округа, в параде приняли участие более двух тысяч человек.За "парадными коробками" последовала военная техника во главе с легендарным танком Т-34, за ним - техника времен войны и далее - современные боевые машины. В финальной части парада был дан фейерверк - дымовые заряды в цветах российского флага.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731540683.html

https://ria.ru/20210509/veteran-1731483226.html

россия

воронежская область

донской

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, т-34, воронежская область, донской, общество