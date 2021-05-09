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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731557537.html
Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
Военный парад на Красной площади российской столицы завершился пролетом авиации, несмотря на погодные сложности, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T11:17
2021-05-09T13:47
день победы-2021
день победы
москва
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад на Красной площади российской столицы завершился пролетом авиации, несмотря на погодные сложности, передаёт корреспондент РИА Новости.Парад в честь 76-й годовщины Победы состоялся в Москве при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. В столице в воскресенье прохладно и ветрено. По данным Росгидромета, к началу парада в столице было 5,4 градуса тепла, высокая влажность и ветер. В этой связи ветеранам на зрительных трибунах раздали пледы. Стоял вопрос, состоится ли воздушная часть парада. Такая ситуация, например, была в 2019 году. Однако за час до пролета самолётов и вертолетов над Красной площадью командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш сообщил, что метеоусловия позволяют выполнить поставленную задачу.Над Москвой прошёл парадный строй, включающий 76 летательных аппаратов. Первыми пролетели группы из вертолетов: открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолёта Ми-26, за ними прошли пятёрки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.Затем прошли группы самолётов: четвёрки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении также четырёх Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе "заправщик" Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76.Следом над столицей пролетели четвёрки новых авиационных комплексов - самолётов - носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и истребителей 5-го поколения Су-57. После прошла эскадрилья из 10 самолётов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Завершили тренировку "кубинский бриллиант" - единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи".Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые 9 мая выпустили дыма в цветах российского флага.Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.Парад Победы. Онлайн репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Начало авиационной части Парада
Красная площадь. Начало авиационной части Парада. В небе самолеты с триколором.
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Торжественное шествие войск по Красной площади
Парад Победы. 76 лет. Торжественное шествие войск по Красной площади
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Воздушные войска над Красной площадью
Воздушную часть парада открывают Ми-26. Ведущий группы — майор Игорь Чигаев. Завершают пролет авиации штурмовики Су-25БМ. Они окрасили небо в цвета российского триколора.
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60
видео, день победы, москва, безопасность
Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад на Красной площади российской столицы завершился пролетом авиации, несмотря на погодные сложности, передаёт корреспондент РИА Новости.
2021-05-09T11:17
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Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации

11:17 09.05.2021 (обновлено: 13:47 09.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад на Красной площади российской столицы завершился пролетом авиации, несмотря на погодные сложности, передаёт корреспондент РИА Новости.
Парад в честь 76-й годовщины Победы состоялся в Москве при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. В столице в воскресенье прохладно и ветрено. По данным Росгидромета, к началу парада в столице было 5,4 градуса тепла, высокая влажность и ветер. В этой связи ветеранам на зрительных трибунах раздали пледы. Стоял вопрос, состоится ли воздушная часть парада. Такая ситуация, например, была в 2019 году. Однако за час до пролета самолётов и вертолетов над Красной площадью командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш сообщил, что метеоусловия позволяют выполнить поставленную задачу.
Над Москвой прошёл парадный строй, включающий 76 летательных аппаратов. Первыми пролетели группы из вертолетов: открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолёта Ми-26, за ними прошли пятёрки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.
Затем прошли группы самолётов: четвёрки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении также четырёх Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе "заправщик" Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76.
Следом над столицей пролетели четвёрки новых авиационных комплексов - самолётов - носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и истребителей 5-го поколения Су-57. После прошла эскадрилья из 10 самолётов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Завершили тренировку "кубинский бриллиант" - единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи".
Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые 9 мая выпустили дыма в цветах российского флага.
Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
Парад Победы. Онлайн репортаж >>
 
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